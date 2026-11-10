Ζάκυνθος | Στα 3 ευρώ το λάδι, στα όρια οι παραγωγοί -«Θα ξεριζώνουμε τις ελιές μας», προειδοποιεί ο Π. Βισβάρδης

–Πανάκριβα τα μεροκάματα και τα έξοδα καλλιέργειας

–Στα 5 ευρώ η τιμή που εξασφαλίζει εισόδημα

Ιδιαίτερα προβληματική διαγράφεται η κατάσταση όσον αφορά τη φετινή ελαιοκομιδή στο νησί, η οποία έχει ξεκινήσει με πολλές δυσκολίες και εμπόδια, αλλά και με κύριο χαρακτηριστικό τις χαμηλές τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο, οι οποίες δεν ικανοποιούν κανέναν στην αγορά.

Η Ζάκυνθος παραμένει μία από τις περιοχές όπου το τοπικό προϊόν είναι υποτιμημένο, γεγονός που προκαλεί οξύτατα προβλήματα βιωσιμότητας στους καλλιεργητές.

Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα είναι αρνητικά στο ξεκίνημα της φετινής συγκομιδής της ελιάς. Αυτό υπογράμμισε ο Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Ζακύνθου, κ. Πέτρος Βισβάρδης, επισημαίνοντας ότι και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν την ποιότητα και την απόδοση του προϊόντος: «Καταρχήν, έχουμε μικρότερη παραγωγή, γιατί δεν είχαμε βροχές όταν έπρεπε να έχουμε. Δεύτερον, έχουμε μικρότερη απόδοση για τον ίδιο λόγο. Οι ελιές δεν μαζέψανε το λάδι που έπρεπε. Τρίτον, έχουν ακριβύνει πολύ οι συντελεστές παραγωγής. Πλέον χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερα λιπάσματα, γιατί δεν αντέχει να ρίξει λιπάσματα. Ήδη τα λιπάσματα ήταν ακριβά, αλλά μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουνε φτάσει στα ύψη. Ακριβύναν τα φυτοφάρμακα. Έχουν ακριβύνει τα μεροκάματα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άλλωστε, πώς θα μπορούσαν να ζήσουνε και οι άνθρωποι που μαζεύουν ελιές; Η αλήθεια είναι ότι είναι γενικά ακριβή η ζωή και γι’ αυτό ανέβηκε και το μεροκάματο. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη μείωση της τιμής σε σχέση με πέρσι».

Κοντά στα 3 ευρώ το κιλό παραμένει η τιμή του λαδιού

Όσον αφορά την τιμή του ελαιολάδου, ο κ. Βισβάρδης τόνισε ότι θα έπρεπε να κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα 3 ευρώ το κιλό όπου βρίσκεται σήμερα, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στους καλλιεργητές: «Γύρω στα 3€ κυμαίνεται. Τα πρώτα λάδια τα φετινά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Χαμηλοί βαθμοί. Εκεί υπάρχει μία ενιαία κατηγορία. Λάδι που θα αποθηκευτεί στα βαρέλια και μετά από ένα μήνα θα έχει αλλάξει. Ένας μέσος όρος για να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι και γύρω στα 3 ευρώ. Κανονικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις και το κοστολόγιο παραγωγής που έχουμε κάνει, μία τιμή γύρω στα 5 ευρώ είναι εκείνη που θα άφηνε κάτι στον παραγωγό, θα του άφηνε ένα εισόδημα».

Π. Βισβάρδης «Θα ξεριζώνουμε τις ελιές μας»

Ο κ. Βισβάρδης συνέχισε αναφέροντας ότι στην Ισπανία συντάχθηκε πρόσφατα εξειδικευμένο κοστολόγιο για την τιμή του λαδιού, σύμφωνα με το οποίο το ελάχιστο που μπορεί να ζητήσει ένας παραγωγός ανέρχεται στα 4 ευρώ: «Εκείνοι που ασχολούνται σοβαρά με το αντικείμενο και είναι στην Ισπανία, κάνανε ένα κοστολόγιο εδώ και δυο μήνες και βγάλανε διαφορετικές τιμές ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής. Δηλαδή, ανάλογα αν ήτανε οι ελιές παλιές με το παλιό σύστημα που είναι περίπου σαν τις δικές μας, αν ήτανε της σύγχρονης φύτευσης που είναι κοντά η μία στην άλλη και μπαίνουνε πολλά δέντρα, μικρά δέντρα ανά στρέμμα. Ανάλογα, λοιπόν, με το πώς μαζεύονται, αν μαζεύονται με μηχανήματα ή με τα χέρια, βγάλανε ότι το ελάχιστο που μπορεί να ζητήσει ένας παραγωγός με τη σύγχρονη φύτευση, όλα μηχανικά, ήτανε πάνω από 4 ευρω. Για τις ελιές που μοιάζουνε με τις δικές μας είναι πάνω από 5 ευρώ η τιμή για να μπορέσουν να σταθούνε».

«Αν δεν αλλάξουμε ρότα, θα ξεριζώνουμε τις ελιές μας»

Ο κ. Βισβάρδης προειδοποίησε επίσης ότι, αν δεν αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της ελαιοκομίας, σύντομα το ελαιόλαδο θα ακολουθήσει την καθοδική τροχιά της σταφίδας και των αμπελιών, τα οποία εγκαταλείπονται και ξεριζώνονται: «Αν δεν αλλάξουμε ρότα -και μπορούμε να αλλάξουμε εδώ ως Περιφέρεια και να φεύγει τυποποιημένο το κάθε προϊόν που παράγεται στα Ιόνια Νησιά-, μετά τη σταφίδα και τα αμπέλια θα ξεριζωθούνε και οι ελιές. Αυτό σημαίνει μαθηματικά, χωρίς πολλές κουβέντες ,γιατί κάνουμε συνέδρια, συζητήσεις και μαζώξεις. Κανέναν δεν ενδιαφέρει».

Ντ. Μπέτσης «Η χρονιά είναι εξαιρετικά δύσκολη για όλους»

Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά και ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελαιοτριβείων Ζακύνθου, κ. Ντίνος Μπέτσης, ο οποίος σχολίασε τη χαμηλή τιμή του προϊόντος αλλά και τις αυξημένες δυσκολίες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τα ελαιοτριβεία: «Είναι προς το παρόν μία καλή χρονιά σε ποσότητα λαδιού, σε αποδόσεις και σε ποιότητα. Η η περιεκτικότητα του λαδιού που έχει μέσα είναι ικανοποιητική, εκεί μπορώ να πω και πολύ καλή. Η τιμή παραμένει πολύ χαμηλή. Είναι γύρω στα 2,80 ευρώ, περίπου έως το ανώτερο 3 ευρώ το κιλό. Δυστυχώς, φοβόμαστε μήπως έχουμε και μείωση της τιμής αργότερα. Το δυσάρεστο είναι ότι φέτος η συγκομιδή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Είναι πλέον η χρονιά δύσκολη για όλους, και για τους παραγωγούς και για τα ελαιοτριβεία».

Ο κ. Μπέτσης τόνισε ότι το περσινό (παλιό) λάδι κυμαίνεται στα 2,50 με 2,60 ευρώ το κιλό, επισημαίνοντας ότι ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Πελοπόννησος: «Είναι πολύ χαμηλή η τιμή. Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι μόνο τοπικό. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στην Πελοπόννησο… Στην Ισπανία τα ίδια προβλήματα, στην Ιταλία τα ίδια. Οι Ισπανοί έχουν βγάλει ανακοίνωση να κρατήσουνε οι παραγωγοί το ελαιόλαδο και να μην συγκομίσουνε ένα μέρος από τις ελιές τους. Καταλαβαίνουμε ότι το ελαιόλαδο είναι σε πολύ δυσάρεστη θέση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, αλλά δυστυχώς με λύπη λέμε ότι το κομμάτι ελαιοκομία είναι πολύ δύσκολο πλέον να ανακάμψει. Τα ελαιοτριβεία κι αυτά έχουν μεγάλα προβλήματα με τις μεταφορές του πυρήνα, με τα κόστη της ενέργειας και όλα αυτά. Δυστυχώς, είμαστε σε μία δυσάρεστη θέση».

Διονύσης Μπινιώρης