Δ. Ακτύπης για τα πρανή της Μπόχαλης: “Έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις! Αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Δήμος”

Σαφή θέση στο μείζον ζήτημα των επικίνδυνων πρανών της Μπόχαλης και των καθυστερήσεων που καταγράφονται στην έναρξη των απαραίτητων εργασιών πήρε ο Βουλευτής Ζακύνθου, κ. Διονύσης Ακτύπης.

Ο κ. Ακτύπης «έριξε το μπαλάκι» των ευθυνών απευθείας στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα αναγνώρισε την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία σε ένα έργο ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της περιοχής.

Αρχικά, ο Βουλευτής ανέφερε: «Η Δημοτική Αρχή λέει ότι υπάρχουν προβλήματα από την αρχαιολογική υπηρεσία και ότι είναι στη διαδικασία του να βρεθεί η λύση. Επομένως για οτιδήποτε καθυστερήσεις υπάρχουν, αρμόδια είναι η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμαρχος για να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην καθυστέρηση. Τα χρήματα έχουν βγει εδώ και δύο χρόνια. Το τι ακριβώς γίνεται, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να εξηγήσω. Θα εξηγήσει η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζω τις καθυστερήσεις και η αγωνία μου έχει εκφραστεί από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τις υποχρεώσεις μου ως Βουλευτής. Το είχα πει ότι υπάρχει θέμα με τα πρανή της Μπόχαλης. Έχω κάνει μία τεράστια προσπάθεια, έχω πάει αρκετές φορές πριν βγουν τα χρήματα στην Πολιτική Προστασία και επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής , γιατί δεν είχαν αποφασίσει ποιος θα εκτελούσε, ποιος είναι ο φορέας εκτέλεσης του έργου».

Αιχμές για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή

Ο κ. Ακτύπης άφησε σαφείς «αιχμές» για τους χειρισμούς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του κ. Αρετάκη, σημειώνοντας ότι απέφευγε να αναλάβει τις ευθύνες της, ενώ υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή: «Είχαμε βρει τον φορέα εκτέλεσης του έργου , πράγμα το οποίο δεν το έκανε ο κύριος Αρετάκης και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δηλαδή να αναλάβει τις ευθύνες της. Αποφασίστηκε ότι το έργο πρέπει να το αναλάβει ο Δήμος. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν , η επόμενη κίνηση την οποία έκανα ήταν να πιέσω την Πολιτική Προστασία να βγάλουμε, λόγω της επικινδυνότητας, τα πρώτα 500.000 ευρώ Δεν είναι αυτά τα χρήματα για το έργο. Είναι οι πρώτες 500.000 να γίνουνε βασικές παρεμβάσεις στα σημεία και να γίνουνε και μελέτες οι οποίες θα βρουν και το επόμενο ποσό το οποίο θα χρειαστεί για τα πρανή. Όμως, θα έπρεπε να έχουνε ξεκινήσει αυτές οι παρεμβάσεις και αυτές οι μελέτες για να ακολουθήσουν οι χρηματοδοτήσεις. Ήταν η υπόσχεση και της Πολιτικής Προστασίας ότι θα συνεχιστούν οι χρηματοδοτήσεις μέχρι να υπάρξει προστασία της πόλης από τα πρανή της Μπόχαλης και , βέβαια, και τα πρανή να προστατευτούν, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει».

Παράλληλα, ο κ. Ακτύπης επισήμανε ότι ο ίδιος θα συνδράμει εκ νέου για τη διασφάλιση των επόμενων χρηματοδοτήσεων εφόσον απαιτηθεί, επαναλαμβάνοντας πως η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις για όλα τα ερωτηματικά που αιωρούνται. Επιπλέον, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της γεωλογικής μελέτης, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για να προχωρήσουν οι τεχνικές εργασίες: «Πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το συγκεκριμένο ζήτημα. Το έχω πει ότι έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα πρανή της Μπόχαλης επί Δημαρχίας Τσαγκαρόπόυλου, όταν το 2003 είχε είχαμε καλέσει τον κύριο Λέκκα να κάνει τη μελέτη. Δεν είχε γίνει και τότε γεωλογική μελέτη, η οποία γεωλογική μελέτη θα έλεγε ακριβώς και πώς θα πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις στα πρανή. Με τον ίδιο τρόπο και τώρα πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη. Εγώ μίλησα και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, εφόσον σταλούν τα τεχνικά δελτία. Για αυτό, λέω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί η Δημοτική Αρχή για τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουνε γίνει».

Διονύσης Μπινιώρης