Ζάκυνθος | Κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της καθαριότητας | Τι ειπώθηκε στη σύσκεψη του Δήμου με τους φορείς

•Ο Δήμος παρουσίασε τον απολογισμό της τριετίας και το σχέδιο για την ανακύκλωση

•Προβληματισμοί από τους φορείς για τον Λίβα, τη χωροθέτηση των κάδων, τα ογκώδη και την ενημέρωση των πολιτών

Η καθαριότητα, η ανακύκλωση και η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο, με πρωτοβουλία του Δήμου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Επιμελητηρίου, της εκπαιδευτικής κοινότητας, του ΤΕΕ, του Νοσοκομείου, περιβαλλοντικών συλλόγων και τοπικών κοινοτήτων, καταθέτοντας προτάσεις αλλά και επισημαίνοντας προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν το νησί.

Ο Δήμαρχος Γ. Στασινόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και N. Γιακουμέλος παρουσίασαν όσα έχουν γίνει κατά την πρώτη τριετία της δημοτικής αρχής, αλλά και τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Κεντρικός στόχος που τέθηκε ήταν να γίνει η Ζάκυνθος ένα από τα καθαρότερα νησιά της Ελλάδας, με έμφαση στην ανακύκλωση, στη μείωση των απορριμμάτων και στην αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών.

Ωστόσο, από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι, πέρα από την αποκομιδή και τη βελτίωση της εικόνας στους δρόμους, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται απαντήσεις. Ο τρόπος λειτουργίας του Λίβα, η πραγματική πορεία των ανακυκλώσιμων υλικών, η δημιουργία Πράσινων Σημείων, η διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων και η χωροθέτηση των κάδων αποτέλεσαν βασικά σημεία της συζήτησης.

Ο απολογισμός

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η καθαριότητα δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της δημοτικής υπηρεσίας, αλλά απαιτεί τη συμμετοχή όλων των φορέων και των πολιτών. «Η Ζάκυνθος αξίζει να γίνει ένα από τα καθαρότερα νησιά της χώρας μας. Στο χέρι μας είναι, μπορούμε, και ο στόχος αυτός δεν είναι απλά ένα σύνθημα ή μια επικοινωνιακή χρήση. Είναι μία δέσμευση, μία συλλογική ευθύνη και ένας συγκεκριμένος προσανατολισμός για τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα», τόνισε. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στις γειτονιές, στα χωριά και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη νοοτροπία των πολιτών. Υπογράμμισε ότι η συνάντηση δεν έγινε για να αναζητηθούν δικαιολογίες ή να αποδοθούν ευθύνες, αλλά για να καταγραφούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με τις κοινότητες, τους επαγγελματίες, τους τουριστικούς φορείς, το Πανεπιστήμιο, τα σχολεία και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. «Η καθαριότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Δεν αρκεί μία προσπάθεια μιας υπηρεσίας, ούτε μπορεί ο Δήμος να πετύχει μόνος του ένα τόσο μεγάλο στόχο. Χρειαζόμαστε μία πραγματική πανζακυνθινή συμμαχία», ανέφερε. Αναφέρθηκε ακόμη στη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα σκουπίδια παρέμεναν στους δρόμους, σημειώνοντας ότι σήμερα έχουν γίνει βήματα, όπως η πλύση των κάδων και η βελτίωση του εξοπλισμού. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τι έχει γίνει και τι σχεδιάζεται για την ανακύκλωση

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ν. Γιακουμέλος παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής, περιγράφοντας την κατάσταση που, όπως είπε, παρέλαβε πριν από τρία χρόνια, αλλά και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρουσίασή του, όταν ανέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στον στόλο των οχημάτων, έλλειψη κάδων, ανεξέλεγκτες εστίες απορριμμάτων, προβλήματα στις εγκαταστάσεις και αδυναμία εφαρμογής οργανωμένου προγράμματος ανακύκλωσης. Όπως ανέφερε: «Η γενική εικόνα ήταν μία εικόνα κατάρρευσης και εγκατάλειψης στην καθαριότητα, που είναι δύσκολο ακόμη και να περιγραφεί με λόγια». Στη συνέχεια παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, μεταξύ των οποίων η συντήρηση και επισκευή σχεδόν του συνόλου των οχημάτων, η εγκατάσταση πλυντηρίου για τους κάδους, η τοποθέτηση συστήματος GPS στα οχήματα, η ασφαλτόστρωση και ο καθαρισμός του χώρου του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, καθώς και η 24ωρη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Όπως είπε, έχουν διανεμηθεί 1.400 νέοι πράσινοι και μπλε κάδοι, ενώ έχουν επισκευαστεί περισσότεροι από 700 παλιοί. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει νέα χωροθέτηση των κάδων στην πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανακύκλωση, η οποία, όπως ανακοίνωσε, ξεκίνησε ουσιαστικά στις 14 Οκτωβρίου, με τον Δήμο να επιχειρεί να οργανώσει από την αρχή τη διαδικασία διαχωρισμού των υλικών. «Η πραγματική ανακύκλωση ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε από μηδενική βάση, καθώς προηγουμένως το 90% του μπλε κάδου ήταν σύμμεικτα», ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται ξεχωριστά ρεύματα για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, γυαλί, λαμπτήρες και μπαταρίες. Ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζεται η τοποθέτηση καμπανών γυαλιού σε μεγάλες επιχειρήσεις και ξενοδοχεία, ενώ το επόμενο βήμα θα είναι η εισαγωγή του καφέ κάδου για τα οργανικά απόβλητα. Το επικαιροποιημένο σχέδιο προβλέπει ακόμη υπόγειους κάδους στην πόλη και στα χωριά, press-containers σε μεγάλες επιχειρήσεις, νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, κομποστοποιητές και πρόγραμμα συλλογής οργανικών αποβλήτων. Παράλληλα, ο Δήμος πιέζει για την ολοκλήρωση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στον Λίβα. Ο κ. Γιακουμέλος έθεσε ως στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων κατά 50% μέχρι το τέλος της δημοτικής θητείας, τονίζοντας ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται διαλογή στην πηγή και συμμετοχή των πολιτών.

Ζητούν συγκεκριμένο σχέδιο και δεσμεύσεις

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κ. Καποδίστρια, ο οποίος, παρότι αναγνώρισε τη διάθεση της δημοτικής αρχής για συνεργασία και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έθεσε το ζήτημα της συνέχειας και της εφαρμογής των εξαγγελιών. Όπως είπε, το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα εγγυηθεί ότι η προσπάθεια θα έχει διάρκεια και δεν θα περιοριστεί σε μια σειρά από καλές προθέσεις. Πρότεινε να υπάρξει συγκεκριμένη μελέτη από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προς τον Δήμο, ώστε οι αποφάσεις να στηρίζονται σε τεκμηριωμένες προτάσεις και όχι σε γενικές κατευθύνσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Νίκη Μαλαφούρη, η οποία ζήτησε να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν αρκετοί κάδοι για να υποστηρίξουν την ανακύκλωση, αλλά και να ξεκινήσει άμεσα η ενημέρωση των πολιτών. «Εάν η καθαριότητα δεν μπει στην κουλτούρα μας, σε 20 χρόνια θα λέμε τα ίδια. Ο Δήμος πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας», τόνισε, προτείνοντας η περιβαλλοντική εκπαίδευση να ξεκινήσει από τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία και να επεκταθεί στις τοπικές κοινότητες.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τα σχολεία στην προσπάθεια

Τη δυνατότητα επιστημονικής συνεργασίας με τον Δήμο υπογράμμισε ο πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Παναγιωτάρας, ο οποίος χαρακτήρισε υποχρέωση του Πανεπιστημίου να συνδράμει την τοπική κοινωνία με επιστημονική γνώση. Παρουσίασε, μάλιστα, στοιχεία για την παραγωγή απορριμμάτων, επισημαίνοντας ότι κάθε άνθρωπος παράγει κατά μέσο όρο 1,4 κιλά απορριμμάτων ημερησίως, εκ των οποίων το 65% έως 70% είναι ανακυκλώσιμα υλικά. «Αυτό αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη δραστηριοποίησης προς την ανακύκλωση, όχι μόνο για τη μείωση του όγκου αλλά και για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων», ανέφερε.

Από την πλευρά της εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Πόθος, δήλωσε ότι τα σχολεία στηρίζουν την προσπάθεια, ζητώντας από τον Δήμο να προμηθεύσει όλες τις σχολικές μονάδες με κάδους ανακύκλωσης. Πρότεινε, επίσης, να εξεταστούν ανταποδοτικά οφέλη και κίνητρα για τους μαθητές.

Ο Λίβας στο επίκεντρο των προβληματισμών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ήταν η λειτουργία του χώρου διαχείρισης απορριμμάτων στον Λίβα και κυρίως η εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς την πραγματική πορεία της ανακύκλωσης.

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ Ζακύνθου, κ. Μοθωναίος, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κατά πόσο οι πολίτες έχουν πειστεί ότι τα υλικά που τοποθετούν στους μπλε κάδους ανακυκλώνονται πραγματικά. «Ο Ζακυνθινός πολίτης γνωρίζει τι είναι η ανακύκλωση, αλλά 9 στους 10 πιστεύουν ότι τα ανακυκλώσιμα καταλήγουν στον Λίβα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ζήτησε να παρουσιαστεί η μελέτη χωροθέτησης των κάδων και να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό τους ανά δημοτική ενότητα. Έθεσε, επίσης, ερωτήματα για τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων και τη διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων, όπως τα στρώματα και τα έπιπλα.

Στις παρατηρήσεις αυτές απάντησαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, υποστηρίζοντας ότι στον Λίβα λειτουργεί ξεχωριστό σύστημα διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται εκτός Ζακύνθου.

Στο ίδιο θέμα παρενέβη η πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου «Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο», κα Ι. Αρβανιτάκη, η οποία αναγνώρισε ότι η εικόνα στην αποκομιδή έχει βελτιωθεί, αλλά εκτίμησε ότι η ανακύκλωση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Επεσήμανε ότι όταν στους μπλε κάδους τοποθετούνται σύμμεικτα απορρίμματα ή όταν τα ανακυκλώσιμα υλικά βρέχονται επειδή οι κάδοι παραμένουν ανοιχτοί, υποβαθμίζεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους. Ο σύλλογος πρότεινε τη διαλογή στην πηγή με ξεχωριστούς κάδους για οργανικά, χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο, τη δημιουργία Πράσινων Σημείων για τα ογκώδη, αλλά και την παροχή κινήτρων στους πολίτες, όπως η μείωση των δημοτικών τελών για όσους ανακυκλώνουν. Ζήτησε, επίσης, διαφάνεια για τη λειτουργία του Λίβα και την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ στον Σκοπό, ενώ έθεσε και πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως τα υγρά που διαρρέουν από τα απορριμματοφόρα στους πεζοδρόμους και στις πλατείες κατά τη θερινή περίοδο.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιακουμέλος εξήγησε ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά περνούν από ξεχωριστό μηχάνημα και χειροδιαλογή στον Λίβα και στη συνέχεια μεταφέρονται εκτός νησιού. Πρόσθεσε ότι επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή του καφέ κάδου για τα οργανικά απορρίμματα.

Την ανάγκη δημιουργίας Πράσινων Σημείων έθεσε ο πρώην πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου «Βραχιώνας», Στ. Σκιαδόπουλος. Όπως υποστήριξε, οι εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες του Λίβα προβλέπουν τη δημιουργία πέντε Πράσινων Σημείων στη Ζάκυνθο, με φύλαξη και προσωπικό, ώστε οι πολίτες να μπορούν να μεταφέρουν εκεί ανακυκλώσιμα υλικά και ογκώδη αντικείμενα. «Οι κάδοι από μόνοι τους δεν λύνουν το πρόβλημα», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις για την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγει σήμερα στον Λίβα.

Τέλος, η επιχειρηματίας Ζωή Μαρούδα (ζακυνθινής καταγωγής) που δραστηριοποιείται στην Αλάσκα παρουσίασε παραδείγματα από εκεί όπου εφαρμόζεται ξεχωριστή συλλογή μπαταριών, λαμπτήρων, χαρτιού και πλαστικού, καθώς και συγκεκριμένες ημέρες παραλαβής ογκωδών. Επεσήμανε ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά, αλλά και να εφαρμοστεί στην πράξη από μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και νοσοκομεία.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ν. Ακτύπης υπενθύμισε ότι ο σχεδιασμός για τον Λίβα αφορούσε τη λειτουργία ΧΥΤΥ σε συνδυασμό με εργοστάσιο επεξεργασίας και διαλογή των απορριμμάτων, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κατάσταση πρέπει να διορθωθεί. Ζήτησε, επίσης, να βρεθεί συγκεκριμένος χώρος για την υποδοχή ογκωδών, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα λαγκάδι στο νησί που να μην έχει στρώματα και άλλα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα.

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων έθεσαν ζητήματα που αφορούν κυρίως την καθημερινή λειτουργία της αποκομιδής, την επάρκεια και τη θέση των κάδων, αλλά και την ανάγκη να υπάρχει σταθερό πρόγραμμα καθαρισμού.

Η ευθύνη δεν αφορά μόνο τον Δήμο

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους φορείς και τους πολίτες για τη συμμετοχή τους, αναφέροντας ότι ο Δήμος ξεκίνησε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, χωρίς επαρκή οχήματα και με σκουπίδια στους δρόμους. Επεσήμανε ότι έχουν επισκευαστεί οχήματα, έχουν ανοίξει 81 θέσεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα και πλέον υπάρχει συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία για την υποστήριξη της αποκομιδής. Ο Αντιδήμαρχος, από την πλευρά του, επανέλαβε ότι στόχος είναι η μείωση των απορριμμάτων κατά 50% μέχρι το τέλος της θητείας.

Γεωργία Καλαμαρά