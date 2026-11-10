«Πονοκέφαλος» οι τιμές των καυσίμων | Ποια μέτρα στήριξης δικαιούνται οι καταναλωτές

Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και η ενεργειακή κρίση εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, οι κρατικές επιδοτήσεις και το επίδομα θέρμανσης έρχονται να προσφέρουν μια περιορισμένη ανάσα στους καταναλωτές.

Οι τιμές των καυσίμων

Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, οι πανελλαδικές μέσες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

•Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 2,042 ευρώ/λίτρο

•Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 2,328 ευρώ/λίτρο

•Diesel κίνησης: 2,099 ευρώ/λίτρο

•Υγραέριο κίνησης: 1,247 ευρώ/λίτρο

•Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,519 ευρώ/λίτρο

Στη Ζάκυνθο, οι συγκεκριμένες τιμές παρουσιάζονται ελαφρά αυξημένες από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, με βάση το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων για την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, οι τιμές στο νησί διαμορφώνονται ως εξής:

•Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 2,097 ευρώ/ λίτρο

•Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 2,358 ευρώ/ λίτρο

•Diesel κίνησης: 2,135 ευρώ/ λίτρο

•Υγραέριο Κίνησης: 1,361 ευρώ/ λίτρο

•Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,557 ευρώ/ λίτρο



Ν. Τσουκαλάς «Όσο υπάρχει αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η τιμή θα είναι πολύ υψηλή»

«Η τιμή των καυσίμων επηρεάζεται από χίλιους παράγοντες. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Αυτή η αστάθεια έχει προκαλέσει την αύξηση στην τιμή των καυσίμων, με δεδομένο ότι υπάρχει έλλειψη ποσότητας καυσίμου. Όλη η Ευρώπη και ο αναπτυγμένος κόσμος, που δεν έχει δική του παραγωγή καυσίμου, επηρεάζεται από αυτή την συνισταμένη, η οποία είναι πολύ βαριά. Πέρυσι το πετρέλαιο «έκλεισε» περίπου στα 90 λεπτά, ενώ σήμερα η τιμή του είναι περίπου στο 1,50 ευρώ. Όσο υπάρχει αστάθεια στη Μέση Ανατολή στην κυκλοφορία του καυσίμου και δυσκολία αναπλήρωσής του, η τιμή θα είναι πολύ υψηλή», εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΛΦΕΕΖ κ. Νίκος Τσουκαλάς.

Παρατείνεται έως 15 Νοεμβρίου η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Η κυβέρνηση, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων, παρατείνει έως τις 15 Νοεμβρίου την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, διατηρώντας, παράλληλα, αμετάβλητο το ύψος της ενίσχυσης που ίσχυε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής:

•20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης,

•15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης,

•10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

«Τρέχουν» οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της οποίας θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το επίδομα χορηγείται σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους ακίνητο ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο. Καλύπτει τη θέρμανση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη).

Αναφερόμενος στα κριτήρια που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει: «το επίδομα θέρμανσης έχει τρεις συνισταμένες. Η πρώτη έχει να κάνει με τα εισοδηματικά κριτήρια. Στα εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να συμμετέχουν και να λάβουν το επίδομα οι άγαμοι που έχουν έως 16.000 ευρώ εισόδημα και οι έγγαμοι είναι στα 24.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Μπήκε και η μεταβλητή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι στις 80.000 ευρώ. Επιπλέον, όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση, για τους άγαμους έχουμε 200.000, ενώ για τους έγγαμους 260.000 προσαυξανόμενο για 40.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Όσοι πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις θα λάβουν την επιδότηση από το σύστημα. Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 50% της περσινής επιδότησης και θα γίνει εκκαθάριση σε δεύτερη φάση».

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης έως σήμερα

Στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης έως σήμερα, εντάσσονται, εκτός από τις επιδοτήσεις καυσίμων και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026, η κάρτα καυσίμων (fuel pass) για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026, η επιδότηση λιπασμάτων στο ύψος 15% των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου 2026 και η αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, στα μέτρα περιλαμβάνονται η επιδότηση βιομηχανικού ρεύματος βάσει του πλαισίου CISAF/METSAF, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπό τον όρο τουλάχιστον 50% της επιδότησης να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό κόστος, η αύξηση των ορίων εισοδήματος για επιστροφή ενοικίου και η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ (ώστε να καταλαμβάνει το 85% των συνταξιούχων).

Σύμφωνα, πάντως, με τον κ. Τσουκαλά, η Ελλάδα έχει περιορισμένα περιθώρια να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, επειδή έχει δεσμεύσεις που συνδέονται με τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της. «Αυτή τη στιγμή δυστυχώς η Ελλάδα είναι κλειδωμένη πάνω σε αυτή τη μέγγενη και για αυτό και η συμφωνία που μπορούν να κάνουν με την κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δώσουν μέρος επιδότησης πάνω στην αντλία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σοφία Βαρδακαστάνη