Αντιδράσεις τριών παρατάξεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των νησιών

•Κοινή ανακοίνωση από: «ΑΝΑΣΑ», «Ανοιχτοί Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο» και «Η Κρήτη μας Αλλιώς»

•Καταγγέλλουν προσχηματική διαβούλευση για το νέο Εθνικό και Περιφερειακό Εταιρικό Σχέδιο και ζητούν ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών

Την αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο προχωρά ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των νησιών εκφράζουν τρεις περιφερειακές αυτοδιοικητικές παρατάξεις, οι οποίες με κοινή ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν ότι η διαβούλευση για το νέο Εθνικό και Περιφερειακό Εταιρικό Σχέδιο (ΕΠΕΣ) περιορίζεται σε μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία.

Όπως επισημαίνουν, οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς δεν έχουν ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός για το μέλλον των νησιών να προχωρά χωρίς τη δική τους συμμετοχή. Η κοινή ανακοίνωση υπογράφεται από τις παρατάξεις «Ανοιχτοί Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο», «Η Κρήτη μας Αλλιώς» και «ΑΝΑΣΑ» για τα Ιόνια Νησιά.

Οι τρεις παρατάξεις θεωρούν ότι η διαβούλευση για το νέο ΕΠΕΣ περιορίζεται σε μια τυπική διαδικασία, χωρίς ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους να διαμορφώσουν τις προτεραιότητες για τον τόπο τους. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Σε καθεστώς υποτίμησης της βαρύτητας που φέρει στο σύνολό της η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Κυβέρνηση και οι Περιφερειακές Αρχές υποβαθμίζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, μέσω της προσχηματικής ή απούσας διαβούλευσης που απαιτεί η σύνταξη του νέου Εθνικού και Περιφερειακού Εταιρικού Σχεδίου». Παράλληλα, συνδέουν τον σχεδιασμό αυτό με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι προωθείται ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στην επιχειρηματική κερδοφορία και όχι στη βιωσιμότητα των νησιών. Όπως σημειώνουν, «αυτό παρουσιάζεται ως “ανάπτυξη”. Ένας μονόδρομος, χωρίς καν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε διαδικασίες αποτύπωσης της άποψής τους, για το ποια ανάπτυξη θέλουν».

Στο επίκεντρο τα προβλήματα των νησιωτών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αντιδράσεις που εκδηλώνονται σε διάφορα νησιά, καθώς εκτιμούν ότι οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν ολοένα και περισσότερο στις επιπτώσεις του αναπτυξιακού μοντέλου που ακολουθείται. Στη λίστα των περιοχών που αναφέρουν, περιλαμβάνονται η Πάρος, η Ρόδος, η Κως, η Ίος, η Νάξος, η Μήλος, η Ζάκυνθος, η Σαντορίνη, η Κέα, η Ιθάκη, το Μεγανήσι, η Λέσβος και η Χίος. Οι παρατάξεις αποδίδουν τις αντιδράσεις αυτές στην απώλεια πρόσβασης των κατοίκων στον δημόσιο χώρο και στους φυσικούς πόρους, αλλά και στην υποβάθμιση βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, επισημαίνουν: «Οι αντιδράσεις πληθαίνουν γιατί οι κάτοικοι έχουν χάσει την πρόσβαση στον δημόσιο χώρο και στους φυσικούς πόρους, ενώ ταυτόχρονα βλέπουν καθημερινή υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, μεταφορών, επικοινωνιών, πολιτισμού». Στο ίδιο πλαίσιο, θέτουν και το ζήτημα της κατανομής των οικονομικών οφελών από τον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών δεν παραμένει στις τοπικές κοινωνίες, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της χειμερινής περιόδου.

Ανησυχία για την αποχώρηση των νέων από τα νησιά

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η φυγή των νέων ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις τρεις παρατάξεις, η έλλειψη προοπτικής και οι δυσκολίες της καθημερινότητας οδηγούν ολοένα και περισσότερους στην απόφαση να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις ελλείψεις προσωπικού στις δομές υγείας και εκπαίδευσης, στα προβλήματα των υποδομών, στις πλημμύρες, στο υψηλό κόστος των μεταφορών και στην απομόνωση που αντιμετωπίζουν τα νησιά κατά τη χειμερινή περίοδο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Τα νησιά εγκαταλείπονται από το πιο δυναμικό τους στοιχείο: οι νέοι -και ειδικά οι εκπαιδευμένοι- φεύγουν για να μη βιώσουν την ανασφάλεια των υποστελεχωμένων δομών υγείας και παιδείας, των νησιών που πνίγονται σε κάθε βροχή, των ακριβών ναύλων και της χειμωνιάτικης απομόνωσης».

Αιχμές για τις Περιφερειακές Αρχές

Οι τρεις παρατάξεις στρέφουν τα βέλη τους και προς τους Περιφερειάρχες, θεωρώντας ότι δεν αξιοποιούν τη διαδικασία διαβούλευσης για να ανοίξουν έναν πραγματικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνουν ότι η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων από τους φορείς είναι η 20ή Νοεμβρίου 2026, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, αντί να προηγηθεί ουσιαστική συζήτηση για τις ανάγκες κάθε νησιού, επιλέγονται εκδηλώσεις και παρουσιάσεις σχεδίων χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στο σημείο αυτό αναφέρουν: «Οι Περιφερειάρχες αντί να σχεδιάσουν το μέλλον μαζί με την κοινωνία, μέσω ανοιχτών διαβουλεύσεων, προτίμησαν να οργανώνουν φιέστες και να συντάσσουν “Χάρτες” με ευχολόγια περί βιωσιμότητας των νησιών, επικροτώντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς».

Κατά την άποψή τους, η νησιωτικότητα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού προγραμματισμού και όχι απλώς μια γενική αναφορά στα κείμενα σχεδιασμού.

Ζητούν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης

Κλείνοντας την παρέμβασή τους, οι τρεις περιφερειακές παρατάξεις θέτουν ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους μόνιμους κατοίκους και θα δίνει πραγματική προοπτική στις νεότερες γενιές. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζουν ότι: «Τα νησιά μας αξίζουν ένα καλύτερο, βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. Οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να ζουν στο νησί τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια». Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι νησιωτικές κοινωνίες αναζητούν μια ισορροπημένη ανάπτυξη, η οποία δεν θα περιορίζεται στη θερινή τουριστική περίοδο, αλλά θα εξασφαλίζει ποιότητα ζωής, υπηρεσίες και υποδομές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το μήνυμα με το οποίο ολοκληρώνουν την ανακοίνωσή τους είναι η ανάγκη να ανοίξει δημόσια συζήτηση για το μέλλον των νησιών και τις πολιτικές που απαιτούνται για να παραμείνουν ζωντανά και βιώσιμα. «Είναι η ώρα να συζητήσουμε δημόσια για το όραμα παραμονής στα νησιά μας και τη στρατηγική, καθώς και τις συγκεκριμένες πολιτικές με τις οποίες αυτό το όραμα μπορεί να υλοποιηθεί. Στο δρόμο αυτό δε θα είμαστε μόνοι μας: κάτοικοι, παραγωγοί, επιστήμονες, νέοι και νέες θα συνδράμουν για να χτίσουμε το αύριο».

Γεωργία Καλαμαρά