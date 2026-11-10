Τσιγάρα: Σκληραίνει η διαπραγμάτευση για τη φορολογία



Σκληραίνει η διαπραγμάτευση για την αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα, με τους εμπόρους καπνικών προϊόντων να μιλούν για τιμή στα 6,5 ευρώ το πακέτο και αύξηση του λαθρεμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα συζητήθηκε χθες (09.11.2026) στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάστηκε η πρόταση για μια συνολική επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία σε τσιγάρα και καπνικά προϊόντα.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν για την αναθεώρηση του πλαισίου, ωστόσο η τελική έγκριση της πρότασης παραμένει σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της διαφωνίας της Μάλτας, η οποία άσκησε βέτο εμποδίζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας Κώστας Ιακώβου, μιλώντας στην ΕΡΤ, οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Στα 6,5 ευρώ το πακέτο

Όπως ανέφερε ο κ. Ιακώβου, οι διαπραγματεύσεις στο Ecofin ενδέχεται να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα, εκφράζοντας την άποψη ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία για την αύξηση της φορολογίας.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι τιμές των τσιγάρων να φτάσουν ακόμη και τα 13 ευρώ ανά πακέτο, διευκρίνισε ότι μια τέτοια υψηλή αύξηση θα μπορούσε να προκύψει εφόσον εφαρμοστούν οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές.

Ωστόσο, ο ίδιος πρότεινε η αύξηση στην Ελλάδα να είναι σταδιακή, με χαμηλότερους συντελεστές, εκτιμώντας ότι η τιμή του πακέτου θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 6,5 ευρώ.

Όσον αφορά το πότε τοποθετούνται χρονικά οι συγκεκριμένες αλλαγές, ο κ. Ιακώβου επικαλέστηκε τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο σταδιακής εφαρμογής τους έως το 2036.

Αύξηση στο λαθρεμπόριο

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ένωσης προειδοποίησε ότι οι ενδεχόμενες απότομες αυξήσεις στη φορολογία δεν θα επηρεάσουν μόνο τις τιμές στα τσιγάρα, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αυξηθεί και το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο κ. Ιακώβου υπενθύμισε τι είχε συμβεί την περίοδο της πρώτης τρόικας, όταν μέσα σε περίπου τρία χρόνια η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε από το 65% στο 95%. Τότε, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, όπως είπε, φέρεται να αυξήθηκε στην ελληνική αγορά από το 3% στο 25%!

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, έκλεισαν πολλά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, ενώ χάθηκαν θέσεις εργασίας, με δεδομένο ότι μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου είναι ατομικές.

Ο κ. Ιακώβου υπογράμμισε ότι η αύξηση των φόρων θα πρέπει να συνοδευτεί από ενισχυμένα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου, ώστε να μην αυξηθεί περαιτέρω η διακίνηση παράνομων προϊόντων.

Εκτός από τα παραπάνω, ο πρόεδρος της Ένωσης αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η αύξηση της φορολογίας στις επιχειρήσεις εμπορίας καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι με την αύξηση της φορολογίας το κέρδος θα μειωθεί, καθώς τώρα κυμαίνεται από 2% έως 8%, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%.