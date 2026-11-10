Μιχαηλίδου: Επιπλέον χρηματοδότηση 7,3 εκατ. ευρώ για σχολικά γεύματα σε όλη τη χώρα

Την επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε ακόμη 125 δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027, με την παροχή 15.806 επιπλέον γευμάτων καθημερινά, ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τα «Σχολικά Γεύματα» υλοποιούνται από το 2017 και αποτελούν σταθερή δράση κοινωνικής προστασίας, εξασφαλίζοντας στους μαθητές των συμμετεχόντων δημοτικών σχολείων ένα ζεστό γεύμα και προσφέροντας οικονομική ανακούφιση στις οικογένειές τους.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν αυξάνονται από 1.982 σε 2.107 σε όλη τη χώρα, ενώ διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 7,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εκ των οποίων 2,1 εκατ. ευρώ αφορούν το 2026 και 5,2 εκατ. ευρώ το 2027. Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος.

Η επέκταση αφορά σχολικές μονάδες στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Στα 125 επιπλέον σχολεία περιλαμβάνονται και ειδικά δημοτικά, καθώς και σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές, διευρύνοντας την κάλυψη του προγράμματος και για μαθητές με αναπηρία.

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ενώ η κοινή ώρα σίτισης ενισχύει την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η εφαρμογή του διέπεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου για την ποιότητα και την ασφάλεια των γευμάτων, από την παρασκευή έως τη διανομή τους.

«Με πρόσθετη χρηματοδότηση 7,3 εκατ. ευρώ, διευρύνουμε την παρουσία του προγράμματος σε όλη τη χώρα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις μικρότερες πόλεις, τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Προτεραιότητά μας είναι περισσότερα παιδιά να έχουν ένα πλήρες, υγιεινό γεύμα στο σχολείο τους, με την ποιότητα και την ασφάλεια που οφείλουμε να διασφαλίζουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας» δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, είπε ότι «η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στη γνώση που προσφέρουμε στα παιδιά. Συνδέεται και με τις συνθήκες μέσα στις οποίες μαθαίνουν, αναπτύσσονται και συμμετέχουν στη σχολική ζωή. Τα “Σχολικά Γεύματα” αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της καθημερινής φροντίδας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη επιπλέον ειδικών δημοτικών σχολείων, καθώς και σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε η στήριξη να φτάνει σε περισσότερες σχολικές κοινότητες».