Βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα – Έως 21 βαθμούς στο Ιόνιο

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στα πελάγη, ενώ περαιτέρω αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία δημοσιεύει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, βροχές με τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα περισσότερα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες τα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τμήματα της Δυτικής Πελοποννήσου. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Όσο αφορά τα ανατολικά της χώρας, βροχές θα εκδηλωθούν σε Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Κάρπαθο και Ρόδο τις πρωινές ώρες, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες βροχές θα εκδηλωθούν και στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και του Κεντρικού Αιγαίου. Μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τα Δυτικά και Κεντρικά τμήματα να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο από 9 έως 21 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 22 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 9 έως 23, στην Πελοπόννησο από 9 έως 24 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 23, στα Επτάνησα από 16 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς . Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες κυρίως στα βόρεια του νομού, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.