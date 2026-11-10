Πτώση στις τιμές των καυσίμων και αυξημένο ενδιαφέρον για αγορές στη Μεσσηνία (βίντεο)

Ανάσα στις τσέπες των καταναλωτών φέρνουν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι τιμές των καυσίμων εισέρχονται σε πτωτική τροχιά μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

Η υποχώρηση στις διεθνείς αγορές φέρνει διπλή εκτόνωση στην εγχώρια αγορά: η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί κάτω από το 1,50 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη κινητοποιήσει την αγορά, με τους καταναλωτές στη Μεσσηνία να σπεύδουν να προμηθευτούν τις πρώτες ποσότητες.

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