AΓΕΖ | Νίκες παντού για τα τμήματα μπάσκετ του συλλόγου το Σαββατοκύριακο – Αήττητοι άνδρες και έφηβοι!

Ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο πέρασαν τα τμήματα μπάσκετ της ΑΓΕΖ καθώς όλα κέρδισαν στις αναμετρήσεις τους. Τόσο οι αήττητοι άνδρες που προελαύνουν μέχρι στιγμής στην Α2 ΕΣΚΑΗ με 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, όσο και οι έφηβοι που επίσης δεν έχουν χάσει παιχνίδι επικρατώντας στον πόντο επί του Πύργου με 57-56 εκτός έδρας και έχουν 7 στις 7 νίκες στη Β’ Κατηγορία εφήβων και συγκεκριμένα στον 2ο Όμιλο. Από τη μεριά τους οι Νεανίδες της Μαρίας Μαλεβίτη επιβλήθηκαν με 61-50 των Νέων Έσπερου και πανηγύρισαν το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα (είναι στο 2-2).

Επιβλητικοί οι άνδρες με την ΕΦΑ Αιγίου

Οι άνδρες της ΑΓΕΖ ζορίστηκαν για ένα ημίχρονο στην Παναγούλα με την ΕΦΑ Αιγίου που είχε μάλιστα το προβάδισα με 38-36 ενώ είχε πάρει καλές διαφορές στο πρώτο δεκάλεπτο. Σταδιακά οι παίκτες του Άρη Ξενούλη βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και με τη σκληρή τους άμυνα που είναι «οδηγός» στα περισσότερα παιχνίδια ξέφυγαν με 63-50 στην Τρίτη περίοδο και έφτασαν στην τελική επικράτηση με 83-52, με την αντίπαλη ομάδα να σκοράρει μόλις δυο πόντους στα τελευταία δέκα λεπτά της συνάντησης. Ο Λιβέρης ήταν ξανά εξαιρετικός με 22 πόντους, ενώ και ο Καψαμπέλης είχε 19, με όλη την ομάδα να συνεισφέρει σε άμυνα και επίθεση.

Tα δεκάλεπτα: 11-19,36-38, 63-50, 83-52

ΑΓΕΖ (Ξενούλης Αρ.): Μάργαρης Δ. 13, Καψαμπέλης Δ. 19, Θεοδωρίτσης Κ. 5, Λιβέρης Δ. 22, Βαρβαρίγος Αν. 8, Μουζάκης Θ. 1, Θεοδωρίτσης Δ. 11, Γιαννούλης Ελ. 2, Πομώνης Β. 2, Μοθωναίος Β.Δ., Λέσι, Λούτας Δ.

Στην εκπνοή επιβλήθηκαν οι έφηβοι

Εξαιρετικοί ήταν οι έφηβοι της ΑΓΕΖ που επικράτησαν με 57-56 εκτός έδρας του ΓΑΣ Πύργος 99’ για να φτάσουν στην 7η συνεχόμενη νίκη τους. Το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο καθώς η Ζακυνθινή ομάδα έχανε με 20-9 στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά με καλή άμυνα μείωσε στον πόντο στο ημίχρονο 27-28. Στην Τρίτη περίοδο ο Πύργος διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα (39-36) αλλά οι νεαροί «ερυθρόλευκοι» ήταν πιο ουσιαστικοί για να φτάσουν στην επικράτηση στο τέλος.

Tα δεκάλεπτα: 20-9,28-27, 39-36, 56-57

ΑΓΕΖ (Ξενούλης Αρ.): Πέττας Απ., Ξένος Γ., Τσίπηρας Δ.θ., Πομόνης Β., Μαρίνος Χ., Παπαγεώργης Π., Γιοβάρθης Δ., Αλιάζης Δ., Γιαννούλης Ελ., Πήλικας Ν., Τράνακας Δ., Σπίνος Δ.

Εξαιρετική εμφάνιση και νίκη για τις νεανίδες

Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν τα ταλαντούχα κορίτσια της Μαρίας Μαλεβίτη καθώς επιβλήθηκαν με 61-50 των Νέων Έσπερου για το πρωτάθλημα Νεανίδων της ΕΣΚΑΗ και πήραν τη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν. Οι μικρές «ερυθρόλευκες» όσο περνάει ο καιρός βρίσκουν ρυθμό και αυτό το απέδειξαν κερδίζοντας με 32-26 στο ημίχρονο, ενώ ανέβασαν «στροφές» στη συνέχεια για να προηγηθούν με 45-35 στο τέλος της τρίτης περιόδου και εν τέλει να πανηγυρίσουν μια εξαιρετική νίκη. Πολύ καλή ήταν η Μουζάκη (22π.) και η Μαρκεσίνη (20π.) με την ομάδα να έχει εξαιρετική εικόνα.

Τα δεκάλεπτα:11-14, 26-32, 35-45, 50-61

ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ (Κοτσαντόπουλος): Ανδρουτσοπούλου Α. 9, Πετράτου Ε., Δελέγκου Ε.6, Σπηλιωτοπούλου Α. 17, Ζέβλα Ι., Βαμβακά Ρ., Σολωμού Μ., Δελέγκου Ι., Νικολετοπούλου Ε.1, Νικολακοπούλου Χ.4.

ΑΓΕΖ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Μαλεβίτη): Αρβανίτη 2, Αρκαδιανού 4, Ζαμπάτη, Γιάτρα, Μποζίκη, Μαργάρη 10, Μαρκεσίνη 20, Κυπριώτη , Στάθη 3, Μουζάκη 22, Μιχαλίτση.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, τις παίκτριες και την προπονήτρια για τη σπουδαία αυτή εκτός έδρας επιτυχία που γεμίζει χαμόγελα και αισιοδοξία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος!

Διονύσης Μπινιώρης