Ο Διονύσης Σούρμπης ξεχώρισε στην επετειακή συναυλία για τα 136 χρόνια της “Φιλαρμονικής Εταιρίας Μάντζαρος”

Ξεχωριστή λάμψη και έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα προσέδωσε στην πανηγυρική επετειακή συναυλία της «Φιλαρμονικής Εταιρίας Μάντζαρος» η συμμετοχή του διακεκριμένου Ζακυνθινού βαρύτονου Διονύση Σούρμπη.

Η «Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος» γιόρτασε 136 χρόνια ιστορίας, μουσικής δημιουργίας και πολιτιστικής προσφοράς, με πανηγυρική συναυλία, η οποία πραγματοποιήθηκε χτες Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων και δεξιώσεων «Rox Events Hall» του ξενοδοχείου «Cook’s Club».

Η Συναυλία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνδύασε έργα της επτανησιακής μουσικής κληρονομιάς, όπως τη Sinfonia No. 2 «La Tempesta e la Caccia» του Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, με επιλεγμένα έργα του διεθνούς συμφωνικού και οπερατικού ρεπερτορίου. Στην ίδια κατεύθυνση εντάχθηκε το «Intermezzo Patrol» του Ναπολέοντα Λαμπελέτ, που εκπροσώπησε τη δημιουργική συμβολή των Επτανησίων συνθετών στη μουσική παράδοση του τόπου. Μαζί με το εναρκτήριο «Spianada Mars» του Σπύρου Τσιλιμπάρη. Τα έργα αυτά προσέφεραν στο πρόγραμμα ένα ιδιαίτερο τοπικό και ιστορικό χρώμα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή του διακεκριμένου Ζακυνθινού βαρύτονου Διονύση Σούρμπη. Με την εκφραστική του ερμηνεία και την ξεχωριστή σκηνική παρουσία του, ο καταξιωμένος λυρικός καλλιτέχνης χάρισε στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές, ερμηνεύοντας αγαπημένες και γνωστές άριες από το έργο των Ροσσίνι, Βέρντι και Μπιζέ. Η παρουσία του αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς.

Το πρόγραμμα περιέλαβε επίσης έργα του Σοστακόβιτς, το αγαπημένο «O sole mio» και τους επιβλητικούς «Πολοβτσιανούς Χορούς» του Μποροντίν. Τη μουσική διεύθυνση είχε ο Αρχιμουσικός της «ΦΕΜ» Σωκράτης Άνθης.

Από την ίδρυσή της, το 1890, η «Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος» αποτελεί σημαντικό πυλώνα της μουσικής ζωής του τόπου, διατηρώντας ζωντανή την Επτανησιακή μουσική παράδοση και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μουσική παιδεία των νέων.

Η επέτειος των 136 χρόνων απετέλεσε τιμή προς όλους όσοι υπηρέτησαν αυτόν τον ιστορικό θεσμό και επιβεβαιώνει τη διαρκή αποστολή του να διαφυλάσσει την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού της Κέρκυρας και των Επτανήσων γενικότερα και να την μεταλαμπαδεύει στις επόμενες γενιές.

Φωτογραφίες: “Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος”