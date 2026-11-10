ΕΛΜΕΖ: “5.351 διδακτικές ώρες χάθηκαν στα σχολεία της Ζακύνθου – 23 εκπαιδευτικά κενά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς”

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, μέχρι και την εβδομάδα 2 έως 6 Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά 5.351 μη διδαχθείσες ώρες, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν 23 κενά σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Η εικόνα που παρουσιάζει η ΕΛΜΕΖ δείχνει ότι, παρά την πάροδο των πρώτων μηνών της σχολικής χρονιάς, σημαντικές διδακτικές ανάγκες παραμένουν ακάλυπτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγραφή της ΕΛΜΕΖ, τα 23 κενά κατανέμονται ως εξής:



– Θεολόγοι (ΠΕ01): 1 κενό, με 23 χαμένες διδακτικές ώρες.

– Φιλόλογοι (ΠΕ02): 2 κενά, με 46 χαμένες ώρες.

– Μαθηματικοί (ΠΕ03): 1 κενό, με 23 χαμένες ώρες.

– Μαθηματικοί ΜΝΑΕ (ΠΕ03): 1 κενό, με 23 χαμένες ώρες.

– Καθηγητές Γαλλικών (ΠΕ05): 1 κενό, με 23 χαμένες ώρες.

– Καθηγητές Αγγλικών (ΠΕ06): 2 κενά, με 46 χαμένες ώρες.

– Οικονομολόγοι (ΠΕ80): 1 κενό, με 23 χαμένες ώρες.

– Μηχανολόγοι (ΠΕ82): 2 κενά, με 46 χαμένες ώρες.

– Καθηγητές Αισθητικής (ΠΕ87.03): 1 κενό, με 23 χαμένες ώρες.

– Καθηγητές Μουσικής – Μαντολίνο (ΠΕ79.01): 3 κενά, με 69 χαμένες ώρες.

– Καθηγητές Μουσικής – Κιθάρα (ΠΕ79.01): 1 κενό μειωμένου ωραρίου, με 15 χαμένες ώρες.

– Καθηγητές Μουσικής – Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής (ΠΕ79.01): 1 κενό μειωμένου ωραρίου, με 15 χαμένες ώρες.

– Μαθηματικός για Παράλληλη Στήριξη Braille (ΠΕ03.05.50): 1 κενό, με 23 χαμένες ώρες.

– Ψυχολόγοι (ΠΕ23): 1 κενό.

– Φυσικοθεραπευτές (ΠΕ28): 1 κενό.

– Σχολικοί Νοσηλευτές (ΠΕ25): 2 κενά.

– Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ): 1 κενό.

Η πορεία των χαμένων ωρών

Συγκεκριμένα, οι χαμένες ώρες καταγράφονται ως εξής:

– 14 έως 18 Σεπτεμβρίου: 1.084 ώρες.

– 21 έως 25 Σεπτεμβρίου: 1.084 ώρες.

– 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου: 1.084 ώρες.

– 5 έως 9 Οκτωβρίου: 464 ώρες.

– 12 έως 16 Οκτωβρίου: 441 ώρες.

– 19 έως 23 Οκτωβρίου: 398 ώρες.

– 26 έως 30 Οκτωβρίου: 398 ώρες.

– 2 έως 6 Νοεμβρίου: 398 ώρες.

Έτσι, το σύνολο των μη διδαχθεισών ωρών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς φτάνει τις 5.351.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕΖ

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη διανυθεί σημαντικό μέρος του πρώτου τετραμήνου, τα σχολεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: “Μέσα του 1ου τετραμήνου και το ΥΠΑΙΘΑ εξακολουθεί να αφήνει τα σχολεία της Ζακύνθου χωρίς εκπαιδευτικούς. Για άλλη μια χρονιά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές με μαθήματα να μη διδάσκονται καθόλου ή να διδάσκονται πλημμελώς με ευθύνη του Υπουργείου. Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί”.