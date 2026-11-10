Πρόσκληση συμμετοχής παραγωγών μελιού των Ιονίων Νήσων στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προσκαλεί τους παραγωγούς μελιού των Ιονίων Νήσων να συμμετάσχουν στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αγροδιατροφικής: “Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προβολή και προώθηση των εξαιρετικών αγροδιατροφικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα φιλοξενήσει παραγωγούς μελιού της Περιφέρειάς μας στο περίπτερό της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να αναδείξουν τον πλούτο, την ποιότητα και τη μοναδικότητα της επτανησιακής μελισσοκομίας.

Το Φεστιβάλ αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση για τον κλάδο της μελισσοκομίας, προσφέροντας ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών με επαγγελματίες, εμπορικούς επισκέπτες και καταναλωτές. Η συμμετοχή των παραγωγών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του επώνυμου μελιού των Ιονίων Νήσων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και της άρρηκτης σύνδεσής του με τη φυσική βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τη γαστρονομική ταυτότητα των νησιών μας.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς μελιού από όλα τα Ιόνια Νησιά να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέχρι Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να ενταχθούν στην κοινή παρουσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη διοργάνωση (στο email:ionian.agro@gmail.com)

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους τοπικούς παραγωγούς και να δημιουργεί ευκαιρίες εξωστρέφειας, προβολής και προώθησης των ποιοτικών προϊόντων της νησιωτικής μας παραγωγής”.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, email :ionian.agro@gmail.com

Φωτογραφία: healthia.gr