Φτάσαμε στον χειμώνα και ακόμα δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε

Το πρόβλημα της στάθμευσης στην πόλη έχει καταντήσει πραγματικός «εφιάλτης» για τους συμπολίτες μας.

Πέρασε το καλοκαίρι, όταν η κατάσταση στο κέντρο ήταν πραγματικά μαρτυρική, και φτάσαμε στον χειμώνα με το ίδιο πρόβλημα να παραμένει και να συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς. Ο κόσμος γυρίζει στους δρόμους αναζητώντας μια θέση στάθμευσης και συχνά δυσκολεύεται πολύ να βρει. Η μόνη λύση για να καταφέρει κάποιος να παρκάρει είναι να κατέβει στο κέντρο αργά το μεσημέρι, όταν έχουν κλείσει τα καταστήματα, ή πολύ αργά το βράδυ. Μόνο τότε υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις.

Είναι αυτονόητο ότι η πόλη χρειάζεται πεζοδρομήσεις και περισσότερο χώρο για τους πεζούς. Θα έπρεπε, όμως, παράλληλα να έχει προβλεφθεί πώς θα εξυπηρετούνται και οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρές δυσκολίες. Η ελεγχόμενη στάθμευση ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από μόνη της θα λύσει το πρόβλημα. Χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένες λύσεις από τον Δήμο, με μέριμνα και για τις ανάγκες των κατοίκων. Διαφορετικά, η κατάσταση θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερη. Φυσικά, το περπάτημα είναι μια λύση που πρέπει να ενθαρρύνεται, αλλά δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να σεβόμαστε.

Διονύσης Μπινιώρης