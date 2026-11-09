Δολοφονία Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου | Ξεκίνησε χθες στο Αίγιο η δίκη για το έγκλημα που συγκλόνισε τη Ζάκυνθο

Στο εδώλιο οι τρεις κατηγορούμενοι

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου ξεκίνησε χθες, 9 Νοεμβρίου, η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της συμβολαιογράφου Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου, ενός εγκλήματος που είχε συγκλονίσει τη Ζάκυνθο και είχε προκαλέσει σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο εδώλιο κάθονται τρεις άνδρες αλβανικής καταγωγής, συγγενικά μεταξύ τους πρόσωπα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί τον Μάιο του 2025. Πρόκειται για έναν 46χρονο, έναν 50χρονο και έναν 21χρονο, σε βάρος των οποίων είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία κατηγορούμενοι φέρονται να μετέβησαν στην κατοικία της συμβολαιογράφου με σκοπό τη ληστεία, χρησιμοποιώντας όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος, συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου. Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση, όταν η 69χρονη αντιστάθηκε, ο 46χρονος φέρεται να την τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν ως μάρτυρες ο γιος, οι δύο κόρες και η αδελφή της δολοφονηθείσας. Την πολιτική αγωγή στην υπόθεση εκπροσωπεί ο Σταύρος Κοντονής, ενώ η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με την εξέταση μαρτύρων και την ανάπτυξη των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι νέες ημερομηνίες της δίκης

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, το προεδρείο ανακοίνωσε τις επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής της δίκης, οι οποίες ορίστηκαν για τις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η ακροαματική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί στις 14 του μήνα, έχει προβλεφθεί ως επιπλέον ημερομηνία συνέχισης η 21η Νοεμβρίου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η Μαρίζα Τερτσέτη-Παπαδάτου βρέθηκε νεκρή το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2025, έξω από την κατοικία της, κοντά στο όχημά της. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της, ο θάνατός της προήλθε από χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό μηρό. Ο τραυματισμός είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή της. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η προανάκριση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, με τη συνδρομή εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι έρευνες διήρκεσαν περίπου τρεις μήνες και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση ψηφιακών μέσων και την αξιολόγηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις Αρχές. Τον Μάιο του 2025, μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες που σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 50 ετών, μετέβησαν στην κατοικία της συμβολαιογράφου με σκοπό τη ληστεία, ενώ ο 21χρονος οδηγούσε το όχημα με το οποίο είχαν μετακινηθεί. Η αντίσταση της γυναίκας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση

Στα τέλη Μαΐου του 2025, η Ελληνική Αστυνομία είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση για την εξιχνίαση της υπόθεσης: “Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 69χρονης ημεδαπής, που τελέστηκε την 19 Φεβρουαρίου 2025 σε περιοχή της Ζακύνθου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης, -3- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 19-02-2025, το θύμα ανευρέθη νεκρό από συγγενικό της πρόσωπο έξω από την οικία της, πλησίον οχήματος ιδιοκτησίας της, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που μετέβη στο σημείο, ο θάνατός της προήλθε από χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό της μηρό. Κατόπιν διενεργηθείσας προανάκρισης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, με τη συνδρομή κλιμακίου του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Δ.Α.Ο.Ε., με την ανάλυση ψηφιακών μέσων και την αξιολόγηση στοιχείων, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των τριών συλληφθέντων στην υπόθεση. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, 46χρονος και 50χρονος, μετέβησαν στην οικία του θύματος, με όχημα που οδηγούσε 21χρονος (συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου), με σκοπό τη ληστεία, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να την τραυματίσει θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ανακριτή”.

Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στο Αίγιο σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο στην πορεία της υπόθεσης, η οποία παραμένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη της ζακυνθινής κοινωνίας.

Γ. Καλαμαρά