Αύριο η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Στις 18:00 η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα τις οικονομικές καταστάσεις του 2024

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Η αρχή θα γίνει στις 6 το απόγευμα με την 24η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση του 2024.

Μία ώρα αργότερα, στις 7, θα ακολουθήσει η 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 2026. Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα και να ζητήσουν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου και τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Οι σύμβουλοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τα θέματα που επιθυμούν να συζητηθούν έως και σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Στη συνεδρίαση δεν λαμβάνονται αποφάσεις ούτε συζητούνται άλλα θέματα πέρα από εκείνα που έχουν κατατεθεί και περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κάθε σύμβουλος μπορεί να καταθέσει ένα θέμα, ενώ, εφόσον υποβληθούν περισσότερα από δέκα, προβλέπεται δημόσια κλήρωση για την επιλογή τους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα ζητήματα που θα επιλέξουν να αναδείξουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και στις απαντήσεις που θα κληθεί να δώσει η Δημοτική Αρχή. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Δημοτικής Αρχής και αντιπολίτευσης, με αφορμή τους ελέγχους και τα πορίσματα της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα ύδρευσης. Έτσι, αναμένεται με ενδιαφέρον αν τα συγκεκριμένα ζητήματα θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο ή αν οι σύμβουλοι θα επιλέξουν να ανοίξουν και άλλα μέτωπα…

Γ. Καλαμαρά