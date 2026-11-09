Καμπανάκι για τις εξαρτήσεις και τη σχέση των νέων με τις ουσίες

Ι. Βυθούλκας: «Η εξάρτηση δεν έχει μία αιτία – Χρειάζεται πρόληψη και στήριξη»

Οι εξαρτήσεις αποτελούν ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, με τις νεότερες ηλικίες να βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο του προβληματισμού. Η επαφή με τις ουσίες, οι κοινωνικές και οικογενειακές πιέσεις, αλλά και η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης καθιστούν την πρόληψη πιο αναγκαία από ποτέ.

Για τις αιτίες που οδηγούν στην εξάρτηση, τις επιπτώσεις στους νέους, τον ρόλο της οικογένειας, αλλά και την ευθύνη της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μίλησε ο κοινωνικός λειτουργός και σύμβουλος ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, Ιωάννης Βυθούλκας, χαρακτηρίζοντας τις εξαρτήσεις ως ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά και υγειονομικά προβλήματα της εποχής μας. Αρχικά, αναφέρει: «Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι παρόλη την πρόοδο της επιστήμης και την καλύτερη ενημέρωση που έχουμε σήμερα, όλο και περισσότεροι νέοι έρχονται σε επαφή με ουσίες. Πράγμα που οδηγεί σε μία εξάρτηση με πολλές σοβαρές συνέπειες για την υγεία, την οικογένεια και την κοινωνία συνολικά. Η εξάρτηση δεν είναι αποτέλεσμα μιας αιτίας. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο επηρεάζεται από ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό παίζει η έλλειψη της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, οι συγκρούσεις με την οικογένεια, με τους γονείς και γενικά μεταξύ των μελών, η απουσία συναισθηματικής στήριξης και η παρέα… Η παρέα ασκεί μεγάλη επιρροή. Η ανεργία, η κοινωνική απομόνωση, η φτώχεια, η ανασφάλεια για το μέλλον και η εύκολη πρόσβαση σε παράνομες ουσίες δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των εξαρτήσεων. Εδώ δεν πρέπει να αγνοήσουμε και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της σύγχρονης κουλτούρας που συχνά προβάλλουν πρότυπα εύκολης διασκέδασης, στιγμές ευχαρίστησης, χωρίς να αναδεικνύουν τις πραγματικές συνέπειες».

Στο επίκεντρο οι νέοι – Ο προστατευτικός ρόλος της οικογένειας

Ο κ. Βυθούλκας εξήγησε γιατί οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξαρτήσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο και τη στήριξη που οφείλει να παρέχει η οικογένεια: «Η εφηβεία και η νεαρή ηλικία αποτελούν περιόδους αναζήτησης ταυτότητας και προσωπικών ορίων. Πολλοί νέοι δοκιμάζουν ουσίες από περιέργεια, από την ανάγκη να γίνουν αποδεχτοί από την παρέα ή ως τρόπο διαφυγής από άγχος, πίεση και προσωπικά προβλήματα. Η χρήση μπορεί να είναι περιστασιακή στην αρχή, όμως σε αρκετές περιπτώσεις εξελίσσεται σε εξάρτηση επηρεάζοντας τη σχολική, την ακαδημαϊκή πορεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχική υγεία και τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές. Η οικογένεια παίζει ρόλο γιατί αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα πρόληψης. Η αγάπη που πρέπει να δείξουν οι γονείς, η εμπιστοσύνη, ο ουσιαστικός διάλογος και η παρουσία των γονέων στη ζωή των παιδιών λειτουργούν προστατευτικά απέναντι σε αυτές τις εξαρτήσεις. Οι γονείς οφείλουν να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους, να ακούν τους προβληματισμούς τους χωρίς προκαταλήψεις και να αναγνωρίζουν έγκυρα κάποιες συμπεριφορές που είναι περίεργες. Η πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, συνεχίζεται στο σχολείο και κατ’ επέκταση στην τοπική κοινωνία. Η εξάρτηση έχει επιπτώσεις στην κοινωνία. Δεν αφορά μόνο το άτομο και δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας, αυξάνει την παραβατικότητα, επιβαρύνει οικονομία και επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα προκαλεί πόνο στις οικογένειες και οδηγεί συχνά σε κοινωνικό αποκλεισμό των εξαρτημένων ατόμων».

«Ζήτημα υγείας και όχι αποκλειστικά παραβατικότητας»

Ο κ. Βυθούλκας τόνισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας και ότι ο χρήστης δεν πρέπει να περιθωριοποιείται: «Η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί ευθύνη όλης της κοινωνίας και όχι των χρηστών ή των οικογενειών τους. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και τη θεραπεία. Πώς; Mε την ενημέρωση των μαθητών από μικρή ηλικία, την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Οι αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ένα άλλο μέσο. Η στήριξη της οικογένειας και η πρόσβαση σε εξειδικευμένες δομές απεξάρτησης αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας ολοκληρωμένης πολιτικής της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Εξίσου σημαντικό είναι η εξάρτηση να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα υγείας και όχι αποκλειστικά ως θέμα παραβατικότητας. Οι άνθρωποι που παλεύουν την εξάρτηση χρειάζονται επιστημονική υποστήριξη, σεβασμό και ευκαιρίες για μια κοινωνική επανένταξη. Κλείνοντας να πούμε ότι η μάχη κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών είναι υπόθεση όλων. Οικογένεια, σχολείο, πολιτεία και κοινωνία οφείλουν να συνεργαστούν επενδύοντας την πρόληψη, την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη. Οι νέοι χρειάζονται ευκαιρίες, ελπίδα και στήριξη ώστε να χτίσουν ένα μέλλον απαλλαγμένο από τις εξαρτήσεις. Μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και να δημιουργήσουμε μία κοινωνία που προσφέρει προοπτική, ασφάλεια και ποιότητα ζωής στις επόμενες γενιές».

Ο ρόλος των τοπικών αρχών και των Κέντρων Πρόληψης

Τέλος, ο κ. Βυθούλκας επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να συνδράμουν έμπρακτα στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων: «Ο δήμος και η περιφέρεια μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε συνεργασία με φορείς. Δουλεύω στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, τη “Στοργή”. Σε κάθε νομό υπάρχει ένα κέντρο πρόληψης όπου μέσα σε αυτό δουλεύουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες, επιστήμονες οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στην πρόληψη. Επίσης η περιφέρεια και ο δήμος είναι μέλη των κέντρων πρόληψης και έχουν άμεση συνεργασία με τα κέντρα πρόληψης, όπου οι εργαζόμενοι υλοποιούν προγράμματα στην τοπική κοινωνία, στο σχολείο, στην οικογένεια, στους γονείς».

Διονύσης Μπινιώρης