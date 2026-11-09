Ανοίγει το myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027

Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης.

Την ενίσχυση θα λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με το φετινό ποσό να είναι αυξημένο κατά 30% και να φτάνει έως και τα 1.560 ευρώ.

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα εξαρτηθεί από το καύσιμο που χρησιμοποιεί, την περιοχή της κύριας κατοικίας του, τις κλιματικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Αναλυτικότερα, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

•Ηλεκτρική ενέργεια: 380 ευρώ.

•Πέλετ: 360 ευρώ.

•Καυσόξυλα και τηλεθέρμανση: 350 ευρώ.

•Φυσικό αέριο: 325 ευρώ.

•Πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη: 300 ευρώ.

Στα παραπάνω ποσά προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η οικονομική ενίσχυση δίνεται για την αγορά ενός μόνο είδους καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ανά δικαιούχο. Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται: πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη).

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης είναι τα ίδια σε σχέση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά όρια έχουν ως εξής:

•Άγαμοι: Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.

•Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: Το όριο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

•Μονογονεϊκές οικογένειες: Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Πέρα από τα εισοδηματικά όρια, συνεκτιμάται και η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας. Για τους άγαμους, το ανώτατο όριο καθορίζεται στις 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 260.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην ενότητα «Εφαρμογές» και συγκεκριμένα στην εφαρμογή «myΘέρμανση». Στη φόρμα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και την επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα, καθώς και αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Αν η κατοικία είναι μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που την παραχωρεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η ύπαρξη δηλωμένου και έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2026. Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή η υποβολή νέας αίτησης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η πρώτη πληρωμή για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα αφορά την προκαταβολή του επιδόματος.