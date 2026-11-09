Ζάκυνθος | Δείτε live τη Σύσκεψη Δήμου – Φορέων με θέμα: “Νέα εποχή στην Καθαριότητα – Κυκλική Οικονομία”

Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα, πραγματοποιείται συνάντηση εργασίας στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα: «Αυτοδιοίκηση, Φορείς και Πολίτες μαζί για τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Στόχος: Η Ζάκυνθος το καθαρότερο νησί της Ελλάδας».

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Δήμο και στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Νίκο Γιακουμέλο και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαμόρφωση ενός κοινού σχεδιασμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η συνεργασία Δήμου και πολιτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την καθαριότητα και την διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνάντηση πρόκειται να συζητηθούν ο νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός για την καθαριότητα, ο καλύτερος συντονισμός με τις Τοπικές Κοινότητες, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς η καθαριότητα του νησιού δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, αλλά απαιτεί τη συνεργασία όλων.

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