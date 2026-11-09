Η μαχητική Ζάκυνθος δεν άντεξε και λύγισε από την ποιοτική Νίκη Βόλου με 0-2 | Παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

Το “πάλεψε” όσο μπορούσε η Ζάκυνθος αλλά η ποιότητα της Νίκης Βόλου έκανε τη διαφορά για τη 10η αγωνιστική της Superbet League 2 και η ήττα ήρθε με 0-2 στο Μαρκόπουλο. Οι ξενιτεμένοι νησιώστες δεν ήταν καλοί στο πρώτο μέρος και δέχθηκαν αρκετή πίεση από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ωστόσο τα γκολ της νίκης τα έβαλαν στο δεύτερο μέρος σε χρονικό σημείο που η Ζάκυνθος είχε καλύτερη εικόνα και άξιζε να σκοράρει.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Νίκη Βόλου να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να απειλεί στο 19′ με τον Πολέτο ωστόσο ο Τσόγκας έσωσε την εστία του. Στο 24′ ο Γυφτομήτρος έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια αλλά το τελείωμα του ήταν άστοχο.

Η Νίκη βόλου από εκεί και πέρα είχε αρκετές καλές στιγμές καθώς στο 33′ ο Τζίμας σημάδεψε το δοκάρι του Τσόγκα, ενώ ένα λεπτό μετά ο Κιβρακίδης παραλίγο να αιφνιδιάσει τον γκολκίπερ του ΑΠΣ. Στο 41′ ο Τσόγκας έκανε άλλη μια σπουδαία απόκρουση στο δυνατό σουτ του Σαλαμούρα.

Στο δεύτερο μέρος η Ζάκυνθος μπήκε δυνατά και στο 46′ σε γύρισμα του Μπαστακού διαμαρτυρήθηκε για χέρι αλλά η διαιτητής της συνάντησης έδειξε το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Τελικά στο 54′ ο Μάντζης από πλεονεκτική θέση έγραψε το 1-0 για τη Νίκη Βόλου.



Η Ζάκυνθος προσπάθησε στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση έχοντας σουτ του Αναστασόπουλου άουτ στο 61′, ενώ από γέμισμα στην περιοχή της Νίκης Βόλου δυο λεπτά μετά ο Γκαραβέλης απέκρουσε σωτήρια στην κεφαλιά του Βαφέα προς τα πίσω.

Στο 68′ ο Παναγιωτούδης με σουτ “κεραυνό” σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Γκαραβέλη, ενώ στο 76′ ο Βαφέας έδιωξε στη γραμμή την κεφαλιά του Τσίτσκα. Τελικά στο 82′ σε αντεπίθεση η Νίκη Βόλου διπλασίασε με τον Λουκίνα τα τέρμα της για το τελικό 2-0.

Διαιτητής ήταν η Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα με βοηθούς τον Ιωάννη Καραλή και τον Ελευθέριο Ντάβαρη από την Ηλεία. Τέταρτος διαιτητής ήταν ο Κωνσταντίνος Σαφούρης Αργυρόπουλος από τις Σέρρες

ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Φυντάνης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Περέιρα (65′ Πεταυράκης), Τσίτσκας (86′ Ρώϊμπας), Κάτσε, Κάσσος (58′ Κμαγιάλ), Αναστασόπουλος, Μπαστακός, Νέιρα (65′ Παναγιωτούδης), Σέλμα (86′ Ανανιάδης).

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (59’Αρίας, Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ, Τζίμας (46′ Μαχαίρας), Πλέγας, Σαλαμούρας, Πολέττο (59′ Παμλίδης), Λίγδας, Μάντζης (58′ Λουκίνας).

Διονύσης Μπινιώρης