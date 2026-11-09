e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Από σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τους δύο οργανισμούς θα πληρωθούν μια σειρά από επιδόματα, παροχές, μισθοί προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και εφάπαξ.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσει τις εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.