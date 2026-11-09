Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Ζακύνθου: Σε ανοιχτό διάλογο με τα μέλη της στα νέα της γραφεία

Η Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Ζακύνθου πραγματοποίησε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου συνάντηση στα νέα της γραφεία, με τη συμμετοχή του Βουλευτή Ζακύνθου Διονυσίου Ακτύπη, αλλά και παλαιών και νέων στελεχών και μελών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας, η ενεργότερη συμμετοχή των μελών και η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων. Όπως μάλιστα γνωστοποιεί η Δ.Ε.Ε.Π. Ζακύνθου, οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με θεματολογία που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

“Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Π. Ζακύνθου συνάντηση με πλήθος στελεχών και μελών, παλαιότερων και νέων. Η Διοικούσα Επιτροπή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προκύπτουν από την πρόσφατη μεταστέγαση, κάνει πράξη την δέσμευση της που δεν είναι άλλη από την συλλογικότητα και την δυνατότητα έκφρασης των μελών της. Οι συναντήσεις πρόκειται να συνεχιστούν άμεσα, οι συμμετέχοντες θα καλύπτουν όλο το φάσμα, ανάλογα με την εκάστοτε θεματολογία, καθώς ο στόχος είναι η προσέγγιση όλων των φίλων της παράταξης. Η Δ.Ε.Ε.Π., σε στενή συνεργασία με τον Βουλευτή κ. Διονύση Ακτύπη, κάνει συντονισμένη και αδιάκοπη προσπάθεια να εκπροσωπεί επάξια τη βάση της Νέας Δημοκρατίας στη Ζάκυνθο, με ορθό σχεδιασμό, ρεαλισμό, επιδιώκοντας την ενότητα και έχοντας σεβασμό στην ιστορία της, ακολουθώντας ωστόσο μια σύγχρονη στρατηγική“, αναφέρει η ανακοίνωση της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Ζακύνθου.

