Κεφαλονιά | Διακοπή υδροδότησης στον κεντρικό αγωγό στην Αγία Ευφημία – Προγραμματισμένες εργασίες

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς ενημερώνει τους καταναλωτές της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφημίας, στον Δήμο Σάμης, ότι θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή της υδροδότησης τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης αναφέρει το kefaloniafocus

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα ξεκινά στις 08:00 το πρωί και θα διαρκεί έως την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε ημέρας.

Η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών, ενώ οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής καλούνται να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό.

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α. Δήμων Κεφαλονιάς ζητά την κατανόηση των καταναλωτών για την προσωρινή ταλαιπωρία.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α., Αργύριος Γαβριελάτος.