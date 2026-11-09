«Δύναμη Ελπίδας»: Ερωτήματα για την ανακύκλωση στη Ζάκυνθο και τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής

Κριτική στη δημοτική αρχή ασκεί η παράταξη «Δύναμη Ελπίδας» για την απουσία ουσιαστικής εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης τα τελευταία τρία χρόνια.

Με αφορμή την παρουσίαση νέου προγράμματος, η παράταξη του κ. Τσουρουνάκη θέτει ερωτήματα για την τύχη των ανακυκλώσιμων υλικών, την καθυστέρηση υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων και το κόστος της νέας δράσης. Παράλληλα, αναφέρεται στη δέσμευση 9,6 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκομιδή σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων από ιδιώτη, ζητώντας διαφάνεια, συγκεκριμένες απαντήσεις και έμπρακτα αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης.

“Τρία χρόνια ξεχασμένη η ανακύκλωση στη Ζάκυνθο!”

«Τρία χρόνια ξεχασμένη η ανακύκλωση στη Ζάκυνθο! Στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, κύριε Στασινόπουλε, μιλούσατε για ανακύκλωση. Τρία χρόνια τώρα την έχετε ξεχάσει; Μέχρι χθες διαβεβαιώνατε τους Ζακυνθινούς ότι γίνεται, έστω και περιορισμένη, ανακύκλωση.

Σήμερα παρουσιάζετε νέο πρόγραμμα, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το τι πραγματικά γινόταν μέχρι τώρα. Την ίδια ώρα, 9.600.000 ευρώ δεσμεύτηκαν για την αποκομιδή σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων από ιδιώτη. Και ρωτάμε: Πού κατέληγαν τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνονταν μέχρι σήμερα; Στην ανακύκλωση ή μαζί με τα σύμμεικτα; Γιατί επί τρία χρόνια δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα που υποσχεθήκατε; Πόσο θα κοστίσει το νέο πρόγραμμα στους Ζακυνθινούς;

Η ανακύκλωση δεν γίνεται με παρουσιάσεις και φωτογραφίες. Γίνεται με πράξεις και αποτελέσματα. Κύριε Στασινόπουλε, οι Ζακυνθινοί δεν χρειάζονται άλλες υποσχέσεις. Χρειάζονται λύσεις με έργα» αναφέρει η ανακοίνωση της «Δύναμης Ελπίδας».