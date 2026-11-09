Δολοφονία συμβολαιογράφου Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου | Στο εδώλιο οι τρεις κατηγορούμενοι

– Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου αναβιώνει σήμερα η υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Ζάκυνθο και το πανελλήνιο

– Η 69χρονη είχε βρεθεί νεκρή στο γκαράζ του σπιτιού της, τον Φεβρουάριο του 2025

Στο ακροατήριο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αιγίου μεταφέρεται σήμερα η υπόθεση της δολοφονίας της 69χρονης συμβολαιογράφου Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου, ένα έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ στη Ζάκυνθο και είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη σε όλη τη χώρα.

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία της γυναίκας, η οποία στις 19 Φεβρουαρίου 2025 εντοπίστηκε νεκρή από τον γιο της, στο γκαράζ της κατοικίας της. Η 69χρονη είχε χάσει τη ζωή της από τραύμα που προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον μηρό, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη αιμορραγία.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν τον Μάιο του ίδιου έτους στη σύλληψη τριών ανδρών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είναι συγγενείς μεταξύ τους: ενός πατέρα, του γιου του και του θείου του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται σε σχέδιο ληστείας σε βάρος της συμβολαιογράφου, το οποίο κατέληξε στον θάνατό της.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ

Στα τέλη του Μάη του 2025 η ΕΛ.ΑΣ. είχε εκδώσει την παρακάτω ανακοίνωση για την υπόθεση: “Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 69χρονης ημεδαπής, που τελέστηκε την 19 Φεβρουαρίου 2025 σε περιοχή της Ζακύνθου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης, -3- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 19-02-2025, το θύμα ανευρέθη νεκρό από συγγενικό της πρόσωπο έξω από την οικία της, πλησίον οχήματος ιδιοκτησίας της, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που μετέβη στο σημείο, ο θάνατός της προήλθε από χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό της μηρό.

Κατόπιν διενεργηθείσας προανάκρισης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, με τη συνδρομή κλιμακίου του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Δ.Α.Ο.Ε., με την ανάλυση ψηφιακών μέσων και την αξιολόγηση στοιχείων, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των τριών συλληφθέντων στην υπόθεση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, 46χρονος και 50χρονος, μετέβησαν στην οικία του θύματος, με όχημα που οδηγούσε 21χρονος (συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου), με σκοπό τη ληστεία, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να την τραυματίσει θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ανακριτή”.

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