Κρίσιμο ματς για τη Ζάκυνθο σήμερα (15.00) με τη Νίκη Βόλου | Το τελεσίγραφο και η δύσκολη συνέχεια!

Στις 15.00 είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη Ζάκυνθο και τη 10η αγωνιστική της Superbet League 2 καθώς φιλοξενεί στο Μαρκόπουλο τη Νίκη Βόλου. Για άλλο ένα εντός έδρας ματς οι “κυανοκίτρινοι” παραμένουν μακριά από το γήπεδο τους, με αποτέλεσμα να χάνουν πολύ από την ισχύ που έχουν. Αυτό φαίνεται ήδη από τη φτωχή συγκομιδή των “κυανοκίτρινων” που έχουν 4 βαθμούς, έχοντας χάσει αρκετά ματς στις λεπτομέρειες.

Πριν λίγο καιρό διέρρευσαν και πληροφορίες σχετικά με “επιστολή-τελεσίγραφο” που έστειλε η ομάδα προς τον Δήμο ξεκαθαρίζοντας ότι αν δεν παίξει με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Στάδιο θα αποχωρεί από το πρωτάθλημα της Superbet League 2.

Τα έξοδα έχουν ήδη “γονατίσει” τους διοικούντες με ορισμένους να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το διοικητικό σχήμα μην αντέχοντας να “κουβαλήσουν” σε τόσο δύσκολες εποχές την ομάδα που περιφέρεται από γήπεδο σε γήπεδο και δεν μπορεί να επιστρέψει στη φυσική της έδρα.

Ο Πύργος επέστρεψε “σπίτι” του – Η Ζάκυνθος πότε;

Την ίδια στιγμή ο ΠΑΣ Πύργος επέστρεψε στη φυσική του έδρα. με τον Δήμο να βγάζει και ανακοίνωση και τον σύλλογο να τον ευχαριστεί. Στο νησί μας δεν υπάρχει καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή που εφόσον πήγαινε καλά ο διαγωνισμός θα ερχόντουσαν στη Ζάκυνθο τα isobox για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αδειοδοτηθεί το Δημοτικό Στάδιο. Όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση τι θα γίνει και η ομάδα δεν αντέχει άλλο οικονομικά. Επίσης ο φίλαθλος κόσμος της Ζακύνθου “βράζει” θεωρώντας υπεύθυνο τον Δήμο που έχει χάσει τόσο χρόνο η ομάδα και παίζει μακριά από την έδρα της. Πρόκειται για κάτι που σχολιάζει όλη η κοινωνία και εκφράζει την έντονη απογοήτευση της.

Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι από εδώ και πέρα ουδείς ξέρει…ωστόσο αν δεν βρεθεί σύντομα λύση η Ζάκυνθος θα υποβιβαστεί ξανά άδοξα από τις επαγγελματικές κατηγορίες όπως έγινε πριν λίγα χρόνια και θα χάσει ότι με τόσο πολύ κόπο κατάφερε να κερδίσει.

Διονύσης Μπινιώρης