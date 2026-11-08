Τιμητική εκδήλωση για τον «Καστρινό» Νίκο Γεωργάνο στη Λέσχη «Ο Ζάκυνθος» (Φωτο-βίντεο)

Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον “Καστρινό” Νίκο Γεωργάνο διοργανώθηκε στη Λέσχη “Ο Ζάκυνθος” Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στο έργο του “Καστρινού” ο οποίος έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπβμα μέσω της ποίησης, της σάτιρας, της θεατρικής γραφής και της μουσικής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και αρχικά ο πρόεδρος της Λέσχης “Ο Ζάκυνθος” Γιάννης Αγαλιανός παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον Νίκο Γεωργάνο.



Εν συνεχεία ο γιός του Γιάννης Γεωργάνος που παρουσίασε την εκδήλωση διάβασε λίγα λόγια για τον πατέρα του, ενώ μετά τον λόγο πήρε η κυρία Βασιλική Ψυχομάνη εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής που απήγγειλε ποιήματα του “Καστρινού”.Μετά κομμάτια που είχαν στίχους του Νίκου Γεωργάνου και μουσική από τον Σπύρο Μαμφρέδα και τον Τιμόθεο Αρβανιτάκη τραγούδησε ο Γιάννης Γεωργάνος, ενώ μετά έπαιξαν και “Αρέκεια” πριν αναλάβει η Χορωδιακή Συντροφιά Ζακύνθου “Αvanti” με μαέστρο τον Τάκη Κοριανίτη.Η αίθουσα της Λέσχης “Ο Ζάκυνθος” γέμισε από κόσμο που ήρθε να τιμήσει τον “Καστρινό”. Το παρών έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, όπως και ο μαέστρος Τιμόθεος Αρβανιτάκης αλλά και ο πρόεδρος της Λέσχης Γιάννης Αγαλιανός.

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Διονύσης Μπινιώρης