Σκόραρε και “πάλεψε” αλλά έχασε ξανά ο ΑΟ Λεβάντε – Ήττα από την Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου με 1-2 στο Δημ. Στάδιο (φώτο)

Ένα “μπλάκ άουτ” μέσα σε τρία λεπτά “πλήγωσε” τον ΑΟ Λεβάντε που έχασε με 1-2 από την Ομάδα Φιλάθλων Αγίου Ματθαίου και παραμένει χωρίς βαθμό για τον 6ο Όμιλο της Γ’ ΕΘνικής. Οι “κοκκινόμαυροι” βρέθηκαν πίσω στο σκορ από κοντινή προβολή του Κόκκινου στο 18′ σε μια φάση που οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ αλλά διαιτητής και βοηθός έδειξαν σέντρα. Στο 21′ ήρθε και το δεύτερο γκολ από τον ίδιο παίκτη για την ομάδα από την Κέρκυρα με σκόρερ ξανά τον Κόκκινο που με ωραία κεφαλιά έκανε το 2-0.

Ο ΑΟ Λεβάντε αν και προσπάθησε δεν δημιούργησε ουσιαστική απειλή στην εστία των φιλοξενούμενων.



Στο δεύτερο μέρος όμως η Ζακυνθινή ομάδα έδειξε άλλο πρόσωπο, πιέζοντας, σκοράροντας και χάνοντας και ευκαιρίες για την ισοφάριση. Αρχικά ο ΟΦ.ΑΜ απείλησε με τον Κόκκινο που αστόχησε σε τετ α τετ στο 47′ ενώ ο ΑΟ Λεβάντε απάντησε με σουτ του Γεωργάκη μέσα από την περιοχή να φεύγει άουτ.Στο 76′ το μακρινό φάουλ του Κόκκινου άγγιξε το οριζόντιο δοκάρι, ωστόσο ένα λεπτά μετά ο ΑΟ Λεβάντε μπήκε στη διεκδίκηση του ματς με τον Γεωργάκη να σεντράρει και τον Φούννομ από κοντά να μειώνει σε 1-2.Στο 78′ ο Φαραός απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Κόκκινου, ενώ στο 81′ οι “νυχτερίδες” έφτασαν κοντά στο 2-2 με την κεφαλιά του Γεωργάκη μετά από φάουλ του Κάρδαρη να φεύγει άουτ.Στη συνέχεια ο ΑΟ Λεβάντε πίεσε αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει και γνώρισε την ήττα.

ΑΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Τσαπατσούλης Χρ.):Φαραός Δ., Βόσσος Ν., Τσίνα (35′ Νικολίτσας), Φούννομ, Κωστακιώτης (46′ Τσουκαλάς Β.), Σούρμπης, Περγάνος (35′ Παπαευθυμίου), Γεωργάκης, Κάρδαρης Κ., Ουντί, Αγκαλλίου

ΟΦ Αγίου Ματθαίου (Ζήκος Α.): Γκούσης, Δούρος, Γραικός, Βασιλάκης, Σιάρρακας, Καμαρά, Κόκκινος, Σούκερας (73′ Ζωχιός), Ζάγκος (90′ Ρούσσος), Βρυώνης, Σπίνουλας

Διονύσης Μπινιώρης