Πόσα πληρώνουν κάθε χρόνο οι Έλληνες για φάρμακα από την τσέπη τους – Οι συνεχείς αυξήσεις

Όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αναγκάζονται να βάζουν οι Έλληνες για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φάρμακα, καθώς η συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ και του ΣΦΕΕ για το 2024, οι πολίτες κατέβαλαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2023 για να προμηθευτούν τα φάρμακά τους

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Η συμμετοχή των ασθενών ανέβηκε από 740 εκατ. ευρώ το 2023 σε 810 εκατ. ευρώ το 2024, δείχνοντας τη συνεχή οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Παρά τους ισχυρισμούς του υπουργείου Υγείας ότι η φαρμακευτική πολιτική στηρίζει τους πολίτες, τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο: οι ασθενείς καλούνται να καλύψουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κόστους των θεραπειών τους.

Πόσα πληρώνουν οι ασθενείς για φάρμακα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία η μηνιαία δαπάνη υγείας ανά νοικοκυριό φτάνει πλέον τα 129 ευρώ, εκ των οποίων το 32% αφορά φάρμακα και το 34% νοσοκομειακή περίθαλψη. Το βάρος για τους πολίτες αυξάνεται, κυρίως λόγω της χαμηλής δημόσιας χρηματοδότησης, που μεταφέρει το κόστος στους ασθενείς αλλά και στις φαρμακευτικές εταιρείες.

Το 2024, το 64% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης καλύφθηκε από τη βιομηχανία και τους ασθενείς — με τη φαρμακοβιομηχανία να συνεισφέρει 54%, έναντι μόλις 6% το 2012, και τους ασθενείς να επωμίζονται το 10%.

Η έρευνα αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι η πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα μας γίνεται ολοένα και πιο δαπανηρή για τους ίδιους τους πολίτες.

Εκτός όμως από τη φαρμακευτική δαπάνη, ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το συνολικό κόστος που επωμίζονται οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα για την αντιμετώπιση της ασθένειάς τους

Χαρακτηριστικά είναι τα προκαταρκτικά ευρήματα μελέτης σε ασθενείς με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα, τα οποία παρουσίασε ο Γιώργος Γουρζουλίδης, επισκέπτης διδάσκων στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 97% των συμμετεχόντων ανέφερε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, με το μέσο μηνιαίο κόστος να ανέρχεται σε 354 ευρώ, ενώ τέσσερις στους δέκα διαθέτουν περισσότερο από το 25% του εισοδήματός τους για ανάγκες που σχετίζονται με την ασθένειά τους.

Η οικονομική επιβάρυνση, επομένως, δεν εξαντλείται στις συμμετοχές για φάρμακα και εξετάσεις, αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά άλλων αναγκών, όπως η ψυχολογική υποστήριξη, η διατροφική συμβουλευτική και οι μετακινήσεις, ενώ επιπλέον κόστος δημιουργούν η απώλεια παραγωγικότητας και οι ανάγκες φροντίδας.

Πηγή: healthreport.gr