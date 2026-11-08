Hellenic Train: Θα ζητήσει πάνω από 130 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο με την τροποποιημένη σύμβαση

«Φουσκωμένες» έως και άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να είναι οι απαιτήσεις της Hellenic Train από το Ελληνικό Δημόσιο σε αποζημιώσεις για την εκτέλεση των άγονων δρομολογίων ως απόρροια της τροποποιημένης σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών τον Δεκέμβριο του 2025.

Στα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης της εταιρείας για το 2025 υπολογίζει αυξημένα έσοδα κατά 118,6 εκ. ευρώ για τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ). Δεδομένου μάλιστα ότι το ποσό προκύπτει ύστερα από λογιστική απομείωση, η τελική αξίωση που αναμένεται να υποβληθεί εντός του μήνα προς το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται από σιδηροδρομικές πηγές ότι θα είναι τελικά υψηλότερη των 130 εκ. ευρώ. Μολονότι το έσοδο έχει εγγραφεί στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα εισπραχθεί από την Hellenic Train καθώς η σύμβαση προβλέπει και διαιτητική διαδικασία εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και το Δημόσιο εκφράσει αντιρρήσεις αμφισβητώντας τα ποσά.

Για το σύνολο της χρονιάς η Hellenic Train εμφανίζει και εντυπωσιακή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη 63,5 εκατ. ευρώ, όταν το 2024 είχε καταγράψει ζημίες 62,9 εκατ. ευρώ. Βασικός μοχλός της αλλαγής που εκτόξευσε τα κέρδη της ιταλικής εταιρίας ήταν τα έσοδα από τα δρομολόγια ΥΔΥ, τα οποία υπερτριπλασιάστηκαν, καθώς από 47,8 εκατ. ευρώ το 2024 ανήλθαν σε 165,7 εκατ. ευρώ το 2025.

Η αύξηση των εσόδων από τις ΥΔΥ έφθασε το 247% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση με την εταιρεία να αναγνωρίζει ως έσοδα από τη σύμβαση με το Δημόσιο ποσό περίπου 3,5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του 2024, χάρις στους όρους της τροποποιημένης σύμβασης, η οποία προβλέπει ότι εφόσον ο πάροχος καταγράψει ζημίες για δύο διαδοχικές χρήσεις, οφειλόμενες σε περιστατικά ανωτέρας βίας, έκτακτες περιστάσεις, αλλά και σε αποφάσεις του Δημοσίου ή του διαχειριστή της υποδομής (ΟΣΕ), (όπως για παράδειγμα η πολύμηνη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας το 2023) υποχρεούται αρχικά να τις καλύψει αποκλειστικά με ίδιους πόρους, αλλά στη συνέχεια, δικαιούται να ανακτήσει το σχετικό ποσό κατά την επόμενη χρήση, μέσω των εσόδων που αναλογούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση αφορά την περίπτωση κατά την οποία προκύψει και τρίτη διαδοχική ζημιογόνος χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, η υποχρέωση αποζημίωσης μεταφέρεται απευθείας στο Δημόσιο, το οποίο καλείται να καλύψει τη συσσωρευμένη ζημία του παρόχου, εν προκειμένω της Hellenic Train. Μάλιστα, κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συμβατικά προβλεπόμενες ελάχιστες αποδόσεις του επιβατικού κλάδου, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σε 2 εκατ. ευρώ ετησίως, όταν η προηγούμενη σύμβαση όριζε μεν το ίδιο ποσό, αλλά για το σύνολο των δραστηριοτήτων και όχι μόνο για το επιβατικό κομμάτι.

Πού αποδίδει η εταιρεία τις ζημίες

Ως αιτίες για τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της σύμβασης κατά την περίοδο 2022 – 2025, η διοίκηση της Hellenic Train επικαλείται αρχικά τις πληθωριστικές πιέσεις που προκάλεσε η ενεργειακή κρίση του 2022, τις μειώσεις στην κυκλοφορία των τρένων κατόπιν αποφάσεων του ΟΣΕ μετά το δυστύχημα των Τεμπών, καθώς και τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel το 2023 στο σιδηροδρομικό δίκτυο, οι οποίες περιόρισαν περαιτέρω τη διαθέσιμη χωρητικότητα της υποδομής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel εξακολούθησαν να επηρεάζουν τη λειτουργία και το 2025, καθώς από τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς τροποποιήθηκε η δρομολογιακή πολιτική στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου με αποτέλεσμα τα τέσσερα ζεύγη δρομολογίων που εκτελούνταν προηγουμένως να περιοριστούν σε δύο, συνθήκη που παραμένει έως και σήμερα.

Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση εκτιμά ότι για τη χρήση του 2025 δικαιούται να αναγνωρίσει έσοδα που συνδέονται τόσο με τα αρνητικά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων όσο και με το αρνητικό αποτέλεσμα της ίδιας χρονιάς. Όπως αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη και τις εκκαθαρίσεις της σύμβασης ΥΔΥ για τα έτη 2022–2024, οι οποίες έχουν υπογραφεί από το αρμόδιο υπουργείο.

Συγκεκριμένα, εντός της χρήσης 2025 αναγνωρίστηκαν, έσοδα συνολικού ύψους 165,7 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση ΥΔΥ. Το ποσό επιμερίζεται ως εξής:

47,65 εκατ. ευρώ που είναι η προκαθορισμένη ετήσια αποζημίωση για τις υπηρεσίες ΥΔΥ.

90,07 εκατ. ευρώ ως δεδουλευμένο έσοδο για τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα των χρήσεων 2023 και 2024, με βάση την τροποποιημένη σύμβαση.

28 εκατ. ευρώ για το αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα των ΥΔΥ της ίδιας της χρήσης 2025.

Αυξημένες αξιώσεις, αλλά χαμηλοί δείκτες ικανοποίησης επιβατών

Μπορεί οι αξιώσεις των αποζημιώσεων εκ μέρους της Hellenic Train να εμφανίζονται αυξημένες, ωστόσο το επίπεδο ικανοποίησης των επιβατών από τις υπηρεσίες της παραμένει χαμηλό κυρίως ως προς τη συνέπεια των δρομολογίων, την πληροφόρηση και το αίσθημα ασφάλειας, καταδεικνύοντας ότι ο σιδηρόδρομος δεν έχει ανακτήσει ακόμα την εμπιστοσύνη των επιβατών.

Ειδικά οι επιδόσεις στους τομείς που συνδέονται άμεσα με την αξιοπιστία και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων, εμφανίζουν πολύ μικρά ποσοστά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 38% των επιβατών δηλώνει ικανοποιημένο από τη συνέπεια των δρομολογίων, παρά τη μικρή βελτίωση σε σχέση με το 36% του πρώτου τριμήνου. Ακόμη χαμηλότερα κινούνται οι δείκτες ασφάλειας καθώς μόλις το 30% εκφράζει απόλυτη ή μεγάλη ικανοποίηση ως προς τον κίνδυνο ατυχήματος ή ακινητοποίησης συρμού, έναντι 24% στην προηγούμενη μέτρηση. Το ίδιο ποσοστό, 30%, καταγράφεται και για το αίσθημα ασφάλειας απέναντι σε περιστατικά παραβατικότητας, από 23% το πρώτο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους δείκτες, σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων ερευνών ικανοποίησης επιβατών (Customer Satisfaction Surveys – CSS) για το 2025, μόλις το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένο από τη συνολική εμπειρία μετακίνησης. Καλύτερη είναι η εικόνα στο ζήτημα της καθαριότητας των συρμών, όπου το ποσοστό θετικής αξιολόγησης διαμορφώνεται στο 64%, ενώ η αξιολόγηση της πληροφόρησης που παρέχει η εταιρεία φτάνει το 45%.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Hellenic Train αναγνωρίζει την ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αποκατάσταση των δεικτών ποιότητας, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ.

Πηγή: Ethnos.gr