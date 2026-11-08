Καιρός: Βελτίωση με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, εξασθενούν οι βοριάδες, λίγες τοπικές βροχές

Βελτιωμένος ο καιρός, σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου – Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πού αναμένονται τοπικές βροχές

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ανατολικά. Οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με το meteo, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα Επτάνησα. Ασθενείς και πρόσκαιρες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Παράλληλα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 9-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 0 έως 11-13 βαθμούς, στην Ήπειρο από 3 έως 15-16, στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 14-16 και τοπικά 17 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου τους 12-14, ενώ στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη θα κυμανθεί από 10 έως 16-18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ, που στα νότια θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, εντάσεως 4-5 μποφόρ, ενώ στα Κύθηρα θα πνέουν ανατολικοί έως 6 μποφόρ.