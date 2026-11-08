Eξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε αλλοδαπούς εργάτες γης και σε Αχαΐα, Ηλεία

Στην Αχαΐα και την Ηλεία κατέληγε μέρος των αλλοδαπών που διακινούσε εγκληματική οργάνωση, την οποία εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Europol, έπειτα από έρευνα που οδήγησε σε δέκα συλλήψεις την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στη Θεσπρωτία και τη Θεσσαλονίκη.

(thebest.gr)

Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν καταγράψει 41 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς και προώθησης περισσότερων από 500 αλλοδαπών.

Σημαντικό μέρος των μετακινούμενων προσώπων φέρεται να είχε ως τελικό προορισμό αγροτικές εκτάσεις στην Ηλεία και την Αχαΐα, όπου καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για εργατικά χέρια.

Η μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας πραγματοποιούνταν κυρίως με υπεραστικά λεωφορεία, με βασικούς προορισμούς την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ ορισμένοι προωθούνταν προς το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι διακινητές καθοδηγούσαν αλλοδαπούς από την Κίνα, το Νεπάλ και την Υεμένη να περνούν πεζοί τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ακολουθώντας δύσβατες ορεινές διαδρομές.

Μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα, τους οδηγούσαν σε προσωρινά καταλύματα ή αυτοσχέδιες σκηνές σε ορεινές περιοχές της Θεσπρωτίας, όπου παρέμεναν μέχρι να οργανωθεί η επόμενη μετακίνησή τους.

Τα μέλη της οργάνωσης τους προμήθευαν με τρόφιμα, νερό και κάρτες SIM, χρεώνοντας τα συγκεκριμένα είδη σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, προκειμένου να αυξήσουν τα οικονομικά τους οφέλη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το στοιχείο ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι διακινητές φέρονται να παρακρατούσαν τα διαβατήρια των αλλοδαπών, μέχρι να εξοφληθούν τα ποσά που απαιτούσαν για τη μεταφορά τους.

Η αποπληρωμή των χρημάτων προβλεπόταν να γίνεται μέσω της εργασίας τους, ενώ άλλοι αλλοδαποί είχαν καταβάλει το απαιτούμενο ποσό πριν από τη μετακίνησή τους.

Για την οργάνωση των μεταφορών και την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κλειστό δίκτυο επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Μέσα από αυτό αντάλλασσαν πληροφορίες για τις διαδρομές, τις μετακινήσεις και την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, επιχειρώντας να περιορίσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου συνελήφθησαν δέκα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επτά Έλληνες, πέντε άνδρες και δύο γυναίκες, καθώς και τρεις αλλοδαποί, δύο 22χρονοι από τη Συρία και μία 33χρονη από την Αλβανία.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας 26χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν έναν 23χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με τη συμμετοχή τεσσάρων από τους συλληφθέντες.

Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και Ηγουμενίτσας.

Τα συνολικά παράνομα έσοδα από τη δραστηριότητα του κυκλώματος εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 750.000 ευρώ.

Πηγή: thebest.gr