Black Friday: Δύο στους τρεις Έλληνες ετοιμάζονται για αγορές με budget ως 500 ευρώ, αλλά το 43% αμφισβητεί τις προσφορές

Η αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και την Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει, με την αγορά να κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας και τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν τις εμπορικές τους κινήσεις, επιστρατεύοντας δελεαστικές προσφορές και σημαντικές εκπτώσεις, προκειμένου να προσελκύσουν το καταναλωτικό ενδιαφέρον.

Μεγάλα εμπορικά καταστήματα, αλυσίδες λιανικής και ηλεκτρονικά καταστήματα οργανώνουν ήδη τις καμπάνιες τους, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν στο έπακρο μία από τις σημαντικότερες εκπτωτικές περιόδους της χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, αυξημένη εμφανίζεται η διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές, καθώς πολλοί προγραμματίζουν τις δαπάνες τους, παρακολουθούν τις τιμές και αναζητούν ευκαιρίες για την απόκτηση προϊόντων σε χαμηλότερο κόστος. Η τεχνολογία, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, η ένδυση, η υπόδηση και τα είδη για το σπίτι αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις προσδοκίες για ελκυστικές τιμές να ενισχύουν την κινητικότητα στην αγορά.

Δύο στους τρεις Έλληνες σχεδιάζουν αγορές

Ενόψει της Black Friday και της Cyber Monday, η EY μελέτησε για τρίτη χρονιά τις προθέσεις των Ελλήνων καταναλωτών, στο πλαίσιο της μεγάλης ετήσιας έρευνας Future Consumer Index Ελλάδα 2026. Σύμφωνα με όσα αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Προϊόντων της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, φέτος το ποσοστό των καταναλωτών που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες αυτές, έφτασε το 67%, από 50% πριν δύο χρόνια. «Αυτό είναι σίγουρα ένα θετικό μήνυμα για το λιανεμπόριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πίεσης για τους καταναλωτές, και δείχνει ότι τα συγκεκριμένα εκπτωτικά γεγονότα αποτελούν σημείο αναφοράς» υπογραμμίζει ο κ. Μαύρος.

Το 43% αμφισβητεί τις εκπτώσεις και τις προσφορές

Ωστόσο, ένα σημαντικό εύρημα της έρευνα της ΕΥ, σύμφωνα με τον κ. Μαύρο, είναι ότι «αρκετοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις εκπτώσεις των ημερών αυτών, με σχετική επιφύλαξη». Συγκεκριμένα, το 43% των ερωτώμενων δεν είναι βέβαιοι αν οι εκπτώσεις και προσφορές των Black Friday και Cyber Monday είναι πραγματικές, ενώ 24% διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές. «Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα για όλες τις επιχειρήσεις: η εμπιστοσύνη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στις σχέσεις τους με τον πελάτη. Αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη και ουσιαστική διαφάνεια, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να επαληθεύσει ότι θα απολαύσει πραγματικό όφελος από τις αγορές του στη διάρκεια αυτών των εκπτωτικών γεγονότων» τονίζει ο κ. Μαύρος.

Φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα προτιμούν οι καταναλωτές

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του ΕΥ Studio+ στην Ελλάδα και την περιοχή Europe Central τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η έρευνα έδειξε πως οι καταναλωτές διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, είτε σε φυσικά, είτε σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη, οι online αγορές φαίνεται να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα, ωστόσο ένας στους πέντε καταναλωτές σκοπεύει να αξιοποιήσει συνδυαστικά και τα δύο κανάλια, στις αγορές του τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι το 18% των νέων ηλικίας 18-29 ετών, έναντι 12% του συνόλου των ερωτώμενων, δηλώνουν ότι θα στραφούν σε διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα ή marketplaces.

«Συνεπώς, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους, προκειμένου να προσεγγίσουν το καταναλωτικό κοινό με στοχευμένες στρατηγικές, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες, προτιμήσεις και προσδοκίες κάθε ομάδας καταναλωτών» τονίζει ο κ. Αρβανίτης και συμπληρώνει: «Παράλληλα, είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι, στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο λιανεμπόριο, τα εκπτωτικά γεγονότα αποτελούν μέρος ενός ενιαίου customer journey, ανεξάρτητα από το κανάλι μέσω του οποίου επιλέγει να πραγματοποιήσει τις αγορές του ο καταναλωτής. Αυτό προϋποθέτει μια συνεκτική παρουσία σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη, με κοινή φιλοσοφία, συνέπεια στην επικοινωνία και απρόσκοπτη εμπειρία αγορών, είτε στο φυσικό, είτε στο ψηφιακό περιβάλλον».

Τι θα δαπανήσει ο Έλληνας καταναλωτής

Τι θα αγοράσουν όμως φέτος οι Έλληνες καταναλωτές και πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν; Όπως προκύπτει από το πρώτο κύμα της μεγάλης καταναλωτικής έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB, με τίτλο EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday εμφανίζεται αυξημένη. Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις καταναλωτές (67%, από 63% πέρυσι και 50% το 2024) σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, ποσοστό που φτάνει το 72% στις ηλικίες 18-29 και 76% στις ηλικίες 30-39.

Οι προγραμματισμένες αγορές και οι επιπλέον δαπάνες

Μάλιστα, μεταξύ όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές, οι μισοί θα πραγματοποιήσουν δαπάνες που ήταν ήδη στο πρόγραμμά τους: 26% δήλωσαν ότι θα τις έκαναν ούτως ή άλλως αργότερα και 25% ότι ανέβαλαν τις συγκεκριμένες αγορές, ώστε να τις κάνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Μόνο ένας στους πέντε (19%)- και ένας στους τέσσερις στις νεότερες ηλικίες (25%) -θα πραγματοποιήσουν πρόσθετες αγορές που δεν είχαν προγραμματίσει, λόγω των προσφορών.

Πόσα χρήματα θα ξοδέψουν οι Έλληνες

Η πλειονότητα των καταναλωτών εκτιμά ότι θα δαπανήσει από 100 έως 500 ευρώ κατά τα δύο εκπτωτικά γεγονότα του Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, 39% δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν μεταξύ 100 και 250 ευρώ και 31% μεταξύ 250 και 500 ευρώ, ενώ 2% θα δαπανήσουν περισσότερα από 1.000 ευρώ.

Ρούχα, τεχνολογία και ηλεκτρικές συσκευές στην κορυφή των προτιμήσεων

Οι αγορές θα κατευθυνθούν, κυρίως, σε ρούχα και αξεσουάρ (61%, με το ποσοστό να φτάνει το 74% στους νέους 18-29 ετών), είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές (59%) και ηλεκτρικές συσκευές (42%). Σε μικρότερο βαθμό, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (31%, και 45% μεταξύ των γυναικών) και είδη σπιτιού και κουζίνας (27%).

Γιατί οι καταναλωτές περιμένουν την Black Friday

Ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (25%) αναφέρει ότι κάνει περισσότερες αγορές την Black Friday και τη Cyber Monday για οικονομικούς λόγους, ενώ 22% δηλώνουν ότι τους αρέσουν τα εκπτωτικά γεγονότα και τα περιμένουν με ενθουσιασμό.

Το 43% των ερωτώμενων δηλώνουν επιφυλακτικοί σχετικά με το αν οι εκπτώσεις/προσφορές αυτές είναι πραγματικές (45% το 2025), ενώ 24% (30% πέρσι) διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές. Παράλληλα, 23% αναφέρουν ότι καταφέρνουν να βρίσκουν καλές τιμές και προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς να βασίζονται σε συγκεκριμένα εκπτωτικά γεγονότα, και 16% πως αγοράζουν ό,τι χρειάζονται, όταν το χρειάζονται.

Οι παρορμητικές αγορές και η πίεση της κατανάλωσης

Ποσοστό 15% αναφέρουν ότι τα εκπτωτικά γεγονότα τούς παρακινούν να ξοδέψουν περισσότερα από όσα έχουν προγραμματίσει, ενώ 14% αισθάνονται ότι η πίεση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του Black Friday και του Cyber Monday, τους κουράζει ή τους αγχώνει.

Τι ζητούν οι καταναλωτές για να εμπιστευτούν τις προσφορές

Επιπρόσθετα, η έρευνα της EY αναδεικνύει ακόμη ένα σημαντικό εύρημα: 35% όσων δήλωσαν επιφυλακτικοί, θα ήθελαν να εμφανίζεται το ιστορικό της τιμής, 26% να υπάρχει σαφής αναφορά στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών και 23% εγγύηση καλύτερης τιμής, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στις προσφορές.

Online αγορές ή φυσικά καταστήματα: Πού θα ψωνίσουν οι Έλληνες

Ως προς την επιλογή μεταξύ φυσικού και διαδικτυακού καταστήματος, καταγράφεται σχετική ισορροπία, με ελαφρύ προβάδισμα των online καναλιών. Συγκεκριμένα, το 35% των καταναλωτών σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους από ελληνικά ή διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το 5% θα προχωρήσουν σε αγορές μέσω εφαρμογών ή social media. Αντίστοιχα, το 34% θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα σημαντικό 21% δηλώνουν ότι θα κινηθούν περίπου εξίσου μεταξύ online και offline αγορών.

Πηγή: Protothema.gr