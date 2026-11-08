Ηλεκτρικό ρεύμα: «Καίνε» τα πράσινα τιμολόγια – Έως 40 λεπτά πιο ακριβή η κιλοβατώρα τον Νοέμβριο

Το διπλάσιο από το σταθερό τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ φαίνεται να κοστίζουν στους καταναλωτές τα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια για τον μήνα Νοέμβριο.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής αποδεικνύουν ότι τα πράσινα τιμολόγια μπορεί να είναι έως και τρεις φορές ακριβότερα από τα μπλε τιμολόγια, σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, για τον μήνα Νοέμβριο το φθηνότερο τιμολόγιο ρεύματος είναι το μπλε – σταθερό – τιμολόγιο κατανάλωσης.

Η διαφορά εντείνεται περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη ότι πολλά πράσινα τιμολόγια έχουν δύο κλιμάκια και οι χαμηλότερες χρεώσεις ισχύουν μόνο αν η κατανάλωση δεν ξεπεράσει ένα όριο που θέτει ο προμηθευτής, όπως για παράδειγμα τις 100-200 κιλοβατώρες το μήνα. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής υπερβεί αυτό το όριο, τότε το σύνολο της κατανάλωσης, από την πρώτη κιλοβατώρα, υπολογίζεται με υψηλότερη τιμή η οποία για τον τρέχοντα μήνα ξεκινά από 26 λεπτά ανά κιλοβατώρα και φτάνει έως και τα 40 λεπτά. Σε σύγκριση με το κυμαινόμενο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το σταθερό τιμολόγιο κοστολογείται στα 13 λεπτά λεπτά/ Kwh.

Οι ανατιμήσεις για τον Νοέμβριο οφείλονται στην εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά που έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα και της επακόλουθης ανόδου της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό χρηματιστήριο τον Οκτώβριο στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο.

Το 31,6% επιλέγει σταθερά τιμολόγια

Παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο υπάρχουν στην αγορά φθηνότερες προτάσεις από τους προμηθευτές, οι περισσότεροι καταναλωτές φαίνεται να έχουν επιλέξει τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια χρέωσης, τα οποία τους φέρνουν ενώπιον μεγαλύτερων χρεώσεων. Ειδικότερα, το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου κόστιζε μόλις 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και τον Οκτώβριο το ίδιο τιμολόγιο βρισκόταν κάτω από 15 λεπτά, ωστόσο η πλειονότητα των καταναλωτών χρησιμοποίησε τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ρυθμιστικής Αρχής για τον περασμένο Αύγουστο, τα σταθερά τιμολόγια αποτελούν το 31,63 % των οικιακών μετρητών, ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 28,57 % που ήταν τον Ιανουάριο αλλά σημαντικά χαμηλότερο συγκριτικά με το 51,79 % που είναι το μερίδιο των «πράσινων» τιμολογίων. Το 16,58 % των μετρητών τον Αύγουστο είχαν κίτρινα (κυμαινόμενα επίσης) τιμολόγια έναντι 14,15% τον Ιανουάριο.

Βέβαια η τάση επιλογής των μπλε τιμολογίων από πλευράς των καταναλωτών είναι έκδηλη, ωστόσο αναμένονται νέα στοιχεία για το φθινόπωρο για να φανεί αν επωφελήθηκαν ή όχι από την επιλογή τους, μετά την εφαρμογή των ανταγωνιστικών τιμολογίων της ΔΕΗ αλλά και την διεύρυνση της ενεργειακής κρίσης.

Πηγή: Newsit.gr