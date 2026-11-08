Ακρίβεια στα καύσιμα: Οι Έλληνες κόβουν από τρόφιμα, υγεία και μετακινήσεις

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τεκμηριώνει την υποχώρηση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας

Τους τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα, μεταξύ άλλων «κόβοντας» από τα τρόφιμα και τις δαπάνες υγείας, καταγράφει έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η έρευνα αναφέρει, ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων για τα οχήματα, του πετρελαίου θέρμανσης ή της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μειώσει «σε μεγάλο βαθμό» την αγοραστική δύναμη σε σχεδόν οκτώ στους δέκα Έλληνες (78%) (ποσοστό ΕΕ: 60%), ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, με το 32% να αναφέρει ότι επηρεάστηκε σε «πολύ μεγάλο βαθμό» από τις αυξήσεις (ΕΕ: 20%), επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

«Κόβοντας» τροφή και υγεία

Για να αντεπεξέλθουν στις αυξήσεις των τιμών, το 52% δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις καθημερινές δαπάνες για τρόφιμα ή για την υγεία (ΕΕ: 38%), ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, ενώ το

41% έχει μειώσει τη θέρμανση (ΕΕ: 34%).

Για κάποιους πολίτες, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας δεν περιορίστηκαν απλώς σε περικοπές δαπανών: το 33% δηλώνει ότι χρεώθηκε, ζήτησε οικονομική βοήθεια ή καθυστέρησε να πληρώσει έναν λογαριασμό ρεύματος (ΕΕ: 16%), το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Στις μετακινήσεις, σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες (74%, ΕΕ: 60%) δηλώνουν ότι οι αυξήσειςτων τιμών έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Χαρακτηριστικά το 45% έχει περιορίσει τις μετακινήσεις για βασικές ανάγκες, όπως ψώνια, ιατρικά ραντεβού ή για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων (ΕΕ: 31%), ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Το 34% δηλώνει πως έχει στερηθεί μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, τις διακοπές ή μια επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους (ΕΕ: 30%).

Το 25% δήλωσε πως οδηγεί πλέον πιο αργά για εξοικονόμηση καυσίμων (ΕΕ: 22%), ενώ το 31% έχει αντικαταστήσει τις μεμονωμένες μετακινήσεις με αυτοκίνητο με την από κοινού χρήση αυτοκινήτου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατο (ΕΕ: 22%), ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Πηγή: OT.gr