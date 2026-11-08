Καταστροφικές πληρωμές στο ΕΣΥ για 400.000 ελληνικά νοικοκυριά – Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΠΟΥ

Απολύτως ακριβό αποδεικνύεται τελικά το ΕΣΥ για τους Έλληνες ασθενείς, αφού όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι πολίτες της χώρας μας πληρώνουν τα περισσότερα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ για υπηρεσίες υγείας.

Τις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας, δηλαδή τα χρήματα που πληρώνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους, ανέδειξαν ειδικοί επιστήμονες κατά τη διάρκεια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.

Ειδικότερα, τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ασθενών σε φάρμακα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής προστασίας, ιδιαίτερα των χρονίως πασχόντων, ανέδειξε η ενότητα «Ιδιωτικές Δαπάνες – Οικονομική Επιβάρυνση Ασθενή», υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαράλαμπου Οικονόμου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ΕΣΥ

Παρουσιάζοντας στοιχεία μελέτης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ίδιος επισήμανε ότι το 2023 περίπου 400.000 νοικοκυριά (9,5%) αντιμετώπισαν καταστροφικές δαπάνες υγείας, ενώ το 63% αυτών ανήκε στο φτωχότερο εισοδηματικό πέμπτο. Υπογράμμισε την ανάγκη επανεξέτασης των συμμετοχών και θέσπισης ανώτατων ορίων οικονομικής επιβάρυνσης.

Ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, σημείωσε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η γήρανση του πληθυσμού και η ανάπτυξη νέων θεραπειών αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων, της ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της μεγαλύτερης χρήσης γενοσήμων.

Την οικονομική επιβάρυνση των χρονίως πασχόντων ανέδειξε ο Γιώργος Γουρζουλίδης, Επισκέπτης διδάσκων στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ παρουσιάζοντας προκαταρκτικά ευρήματα μελέτης σε ασθενείς με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 97% των συμμετεχόντων ανέφερε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, με μέσο μηνιαίο κόστος 354 ευρώ, ενώ τέσσερις στους δέκα δαπανούν περισσότερο από το 25% του εισοδήματός τους για ανάγκες που σχετίζονται με την ασθένεια.

Η οικονομική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στις συμμετοχές για φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά περιλαμβάνει αναγκαίες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, διατροφικής συμβουλευτικής και μετακινήσεις, ενώ επιπλέον επιπτώσεις προκύπτουν από την απώλεια παραγωγικότητας και τις ανάγκες φροντίδας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: www.healthreport.gr