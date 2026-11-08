ΠΑΣΟΚ – Ο. Μαρκογιαννάκη: «Εμείς θα επιμένουμε να μιλάμε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, που αγωνιούν πώς θα θερμάνουν το σπίτι τους»

Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εμφάνισης στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» του Action24, η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη επισήμανε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι έργο ευρωπαϊκού, και όχι μόνο εθνικού, ενδιαφέροντος.

Πρόσθεσε ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει και ότι γι’ αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητούσε εδώ και καιρό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Υπογράμμισε επίσης ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν πως η Ελλάδα υποχώρησε στην Κάσο.

«Να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να μην υπάρξει καμία έμμεση ή άμεση αναγνώριση υποτιθέμενων δικαιωμάτων της Τουρκίας. Όχι σε αδειοδοτήσεις ούτε σε έμμεσες ενημερώσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν θα υπάρξει αρραγές μέτωπο σε περίπτωση που η κατάσταση στο πεδίο επιδεινωθεί, απάντησε: «Ρωτάτε το ΠΑΣΟΚ για κάτι τέτοιο; Έχουμε αποδείξει διαχρονικά ποια είναι η πατριωτική στάση μας, όταν αφορά τα εθνικά μας θέματα. Όταν απευθύνετε αυτό το ερώτημα σε εμάς, είναι σαν να παραγνωρίζετε την ιστορία αυτού του τόπου».

Και συνέχισε: «Απαιτείται όμως και ένα ευρωπαϊκό μέτωπο και η Ελλάδα πρέπει να πιέσει την ΕΕ να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές της». Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, λόγω της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Για την αντιπαράθεση κυβέρνησης-ΕΛΑΣ σχετικά με τους ποινικούς κώδικες, σχολίασε: «Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πολιτικό σκηνικό που αποπροσανατολίζει από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους».

Και πρόσθεσε: «Βολεύει και τους δύο. Εμείς δεν μένουμε σε αυτό, ξέρετε, εμείς αγωνιζόμαστε για να αναδείξουμε μέσα στη Βουλή τα προβλήματα των πολιτών. Φάνηκε αυτό με το άρθρο 23, όπου το ΠΑΣΟΚ αποκάλυψε ποιο ήταν το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας: να υπηρετήσουν τα funds και όχι τους πολίτες, επιχειρώντας να νομοθετήσουν να γίνεται αναγκαστική εκτέλεση όταν κάποιος δανειολήπτης βγει από τη ρύθμισή του για 1-2 μήνες».

Σχετικά με την ακρίβεια, τόνισε: «Εμείς θα επιμένουμε να μιλάμε για την αξιοπρέπεια των πολιτών, που αγωνιούν πώς θα θερμάνουν το σπίτι τους. Επιλέγετε να μην προχωράτε στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Μισή δουλειά κάνατε πάλι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου. Είχαμε ζητήσει μηδενισμό και φέρατε μείωση στο 13%. Είναι δυνατόν να αρθρώνετε το επιχείρημα ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στα βασικά αγαθά, αλλά περνάει στο ράφι μόνο για τα προϊόντα περιόδου; Καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλες οι προτεραιότητές σας».

Για τις τιμές της ενέργειας, ανέφερε: «Έφτασε η μέγιστη ωριαία τιμή του ρεύματος στα 400 ευρώ τη μεγαβατώρα. Είναι αποτυχημένη η ενεργειακή σας πολιτική. Όταν έγινε η ενεργειακή μετάβαση, δεν δώσατε τη δυνατότητα σε δήμους, παραγωγούς και συνεταιρισμούς να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, αλλά αντίθετα δώσατε τις ανανεώσιμες πηγές στους ολιγάρχες. Δεν έχετε προχωρήσει στην αποθήκευση και εισάγουμε πανάκριβα ενέργεια από τη Βουλγαρία, που, σε αντίθεση με εμάς, επένδυσε στην αποθήκευση».

Τέλος, κάλεσε την εκπρόσωπο της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, να απαντήσει για τον πρωτογενή τομέα: «Απαντήστε για τη μεγάλη σας μεταρρύθμιση: τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που δεν μπορείτε να πληρώσετε τους αγρότες. Καταβάλατε μόλις το 2% των ενισχύσεων», κατέληξε, αναδεικνύοντας το φιάσκο με τις πληρωμές των δηλώσεων ΟΣΔΕ.