Καρκίνος παχέος εντέρου: 9 τροφές που βοηθούν στην πρόληψη

Ο καρκίνος παχέος εντέρου παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε νεότερες ηλικίες, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη.

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, τα περιστατικά της νόσου έχουν αυξηθεί κατά 52% μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Μάλιστα αναφέρεται πώς η χαμηλή κατανάλωση φυτικών ινών θεωρείται ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτή την εξέλιξη.

Η διατροφολόγος Jenna Hope, μιλώντας στην εφημερίδα The Telegraph, επισημαίνει ότι οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη διατήρηση της υγείας του εντέρου. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για τους ενήλικες ανέρχεται στα 30 γραμμάρια, ωστόσο ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει μόλις 18 γραμμάρια.

Καρκίνος παχέος εντέρου: Οι τροφές ασπίδα

Η ειδικός προτείνει εννέα τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών και να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

1. Βρόμη

Η βρόμη είναι μια καλή επιλογή για το πρωινό, καθώς προσφέρει σημαντική ποσότητα φυτικών ινών. Συγκεκριμένα, 50 γραμμάρια περιέχουν περίπου 4,6 γραμμάρια. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες της συμβάλλουν στην κινητικότητα του εντέρου και στη διευκόλυνση των κενώσεων.

2. Αρακάς

Ένα ακόμη τρόφιμο που αξίζει να υπάρχει συχνότερα στο πιάτο μας είναι ο αρακάς. Τα 100 γραμμάρια περιέχουν περίπου 5,6 γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ τρεις κουταλιές της σούπας μπορούν να προσφέρουν περίπου 4,5 γραμμάρια.

3. Δαμάσκηνα

Τα δαμάσκηνα είναι γνωστά για τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία του εντέρου. Περιέχουν περίπου 7,9 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, συνδυάζοντας διαλυτές και αδιάλυτες ίνες που βοηθούν στη ρύθμιση της εντερικής λειτουργίας και στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

4. Σμέουρα

Τα σμέουρα συγκαταλέγονται στα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Μια μερίδα, περίπου 20 καρποί, παρέχει γύρω στα 5,4 γραμμάρια. Μπορούν να καταναλωθούν ως ενδιάμεσο σνακ ή να προστεθούν σε δημητριακά, γιαούρτι και πρωινά γεύματα.

5. Μαύρα φασόλια

Τα όσπρια αποτελούν σημαντική πηγή φυτικών ινών και τα μαύρα φασόλια ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους. Προσφέρουν περίπου 10,3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια, αποτελώντας μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή για σαλάτες και κυρίως γεύματα.

6. Αμύγδαλα

Εκτός από πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, τα αμύγδαλα προσφέρουν και φυτικές ίνες. Μια μεγάλη χούφτα περιέχει περίπου 5,3 γραμμάρια. Η κατανάλωσή τους ως σνακ μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών, με προτίμηση στις ανάλατες εκδοχές.

7. Σπόροι chia

Μικροί σε μέγεθος, αλλά ιδιαίτερα πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, οι σπόροι chia αποτελούν μια εύκολη προσθήκη στη διατροφή. Μία κουταλιά της σούπας παρέχει περίπου 4,8 γραμμάρια φυτικών ινών. Μπορούν να προστεθούν σε smoothies, γιαούρτι ή βρόμη.

8. Αβοκάντο

Το αβοκάντο συνδυάζει φυτικές ίνες με μονοακόρεστα λιπαρά, συμβάλλοντας τόσο στην υγεία του πεπτικού συστήματος όσο και στο αίσθημα κορεσμού. Το μισό αβοκάντο περιέχει περίπου 3,4 γραμμάρια φυτικών ινών.

9. Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες αποτελούν ακόμη μία καλή διατροφική επιλογή, καθώς μία μέτρια γλυκοπατάτα μπορεί να προσφέρει περίπου 6 γραμμάρια φυτικών ινών. Μάλιστα, η κατανάλωσή της με τη φλούδα αυξάνει την πρόσληψη αυτών των πολύτιμων συστατικών.

Πηγή: www.Healthreport.gr – www.telegraph.co.uk