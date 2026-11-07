Κώστας Πελετίδης (Δήμαρχος Πατρέων) απευθυνόμενος στο σύνολο των δημάρχων: “Αν ήσασταν γιατροί θα σκοτώνατε τους ασθενείς σας” (video)

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συζήτηση για το τελικό ψήφισμα της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Οι διαφωνίες για τη χρηματοδότηση των δήμων και το τέλος ταφής απορριμμάτων ανέβασαν τους τόνους, με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη να προκαλεί αίσθηση με μια ιδιαίτερα αιχμηρή φράση προς τους συναδέλφους του. Είπε συγκεκριμένα: “Αν ήσασταν γιατροί θα σκοτώνατε τους ασθενείς σας”.

. Δείτε το ρεπορτάζ με το επίμαχο απόσπασμα απο τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Ionian tv: