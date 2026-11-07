Κώστας Πελετίδης (Δήμαρχος Πατρέων) απευθυνόμενος στο σύνολο των δημάρχων: “Αν ήσασταν γιατροί θα σκοτώνατε τους ασθενείς σας” (video)

07/11/2026, 18:20