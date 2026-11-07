Στα Επείγοντα των νοσοκομείων 8 στους 10 ασθενείς χωρίς σοβαρό πρόβλημα υγείας

Ασφυκτικά γεμίζουν καθημερινά τα «Επείγοντα» στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, καθώς οι ασθενείς ακόμη και για μικρά προβλήματα υγείας σπεύδουν στις μεγάλες μονάδες του ΕΣΥ για να εξυπηρετηθούν.

Γράφει η Δήμητρα Ευθυμιάδου για το Ethnos.gr

Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο αφού η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, δηλαδή τα κέντρα υγείας αλλά και τα πολυϊατρεία, υπολειτουργούν σε πολλές περιοχές με αποτέλεσμα οι πολίτες ακόμα και για ήπια ζητήματα υγείας, να αξιοποιούν τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Μέχρι σήμερα όμως επτά χρόνια μετά, οι μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας διαθέτουν απλώς ανακαινισμένα κτίρια από το Ταμείο Ανάκαμψη, αλλά στις περισσότερες φορές είναι χωρίς προσωπικό και εξοπλισμό για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς.

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι ακόμη και η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (1ης ΥΠΕ), Όλγα Μπαλαούρα, που έχει υπό την επίβλεψη της εκτός από τα νοσοκομεία και τις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου, παραδέχεται ότι το 80% των περιστατικών που φτάνουν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων δεν είναι επείγοντα περιστατικά και θα μπορούσαν να είχαν εξυπηρετηθεί σε μικρότερες μονάδες υγείας.

Η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μιλώντας στο συνέδριο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, ανέδειξε την ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης εξειδικευμένων νοσοκομείων και περιφερειακών δομών, παρουσιάζοντας ως παράδειγμα το δίκτυο Κέντρων Μαστού.

Μάλιστα επισήμανε την άνιση κατανομή υπηρεσιών στην Αττική και την ανάγκη ενίσχυσης των Κέντρων Υγείας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου το 80% των περιστατικών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων της Αττικής δεν χαρακτηρίζονται επείγοντα, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το πρόβλημα αναδείχθηκε πρόσφατα και μέσα από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το υπουργείο Υγείας από την εφαρμογή του νέου συστήματος ιχνηλάτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το γνωστό βραχιολάκι.

Όπως προέκυψε από τα ίδια στοιχεία, παρατηρείται αυξημένη προσέλευση πολιτών στα νοσοκομεία, ακόμη και για περιστατικά που δεν απαιτούν απαραίτητα νοσοκομειακή περίθαλψη.

Βέβαια ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει αποδώσει το πρόβλημα στη νοοτροπία που επικρατεί στον ελληνικό πληθυσμό, όπου με το παραμικρό πρόβλημα υγείας οι περισσότεροι σκέφτονται ένα νοσοκομείο και όχι το κέντρο υγείας που μπορεί να βρίσκεται στην περιοχή τους.

Εthnos.gr