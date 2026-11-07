Tέλη κυκλοφορίας: Που βρίσκουμε το ειδοποιητήριο – Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ είναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.

Η εξόφληση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι κλιμακωτές προσαυξήσεις για όσους δεν εκπληρώσουν εγκαίρως την υποχρέωσή τους.

Στο myCAR το ποσό που αναλογεί σε κάθε όχημα

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, επιλέγουν την υπηρεσία που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το σχετικό έντυπο για το 2027. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να το εκτυπώσουν.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη χρήση κωδικών Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του έτους που αφορά η πληρωμή.

Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής

Η 31η Δεκεμβρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2027. Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τότε θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον μήνα εξόφλησης. Με βάση το ισχύον καθεστώς, δεν προβλέπεται αυτόματη παράταση της προθεσμίας.

Το χρονικό περιθώριο για πληρωμή χωρίς επιβαρύνσεις

Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται κλιμακωτά, ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης. Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο 25% επί του ποσού των τελών για πληρωμές που πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο του 2027, 50% για τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα των επιβαρύνσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 – Χωρίς πρόστιμο

Ιανουάριος 2027 – πρόστιμο 25%

Φεβρουάριος 2027 – πρόστιμο 50%

Από 1η Μαρτίου 2027 – πρόστιμο 100%

Για παράδειγμα, εάν τα ετήσια τέλη ενός οχήματος ανέρχονται σε 240 ευρώ, η πληρωμή τον Ιανουάριο θα διαμορφωθεί στα 300 ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο θα φτάσει τα 360 ευρώ. Από την 1η Μαρτίου, το συνολικό ποσό θα ανέλθει στα 480 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τα επιβατικά αυτοκίνητα με τέλη κυκλοφορίας κάτω από 30 ευρώ προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Πώς μπορούν να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την πληρωμή μέσω e-banking και mobile banking, με την εισαγωγή του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, καθώς και μέσω QR Code, εφόσον υποστηρίζεται από την εφαρμογή της τράπεζας. Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους σε ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής του εντύπου, ή σε τραπεζικά καταστήματα και στα ΕΛΤΑ, προσκομίζοντας το ειδοποιητήριο.

Συνιστάται, επίσης, η διατήρηση του αποδεικτικού πληρωμής μέχρι να ενημερωθεί η ηλεκτρονική εικόνα της οφειλής στην ΑΑΔΕ.

Πώς υπολογίζεται το ποσό των τελών

Το ύψος των τελών κυκλοφορίας διαφοροποιείται ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος.

Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα του εξωτερικού έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα.

Για όσα οχήματα ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, καθοριστικό κριτήριο είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με διαφορετικές κλίμακες ανάλογα με την περίοδο πρώτης ταξινόμησης.

Για το 2027 δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στις υφιστάμενες κλίμακες υπολογισμού. Το ακριβές ποσό που αναλογεί σε κάθε όχημα αναγράφεται στο αντίστοιχο ειδοποιητήριο.

Ψηφιακή ακινησία: Πώς μπορείτε να αποφύγετε την πληρωμή

Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους κατά τη διάρκεια του 2027 έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παράδοση των πινακίδων κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Προκειμένου να μην προκύψει υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας του 2027, η δήλωση ακινησίας θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά το διάστημα της ακινησίας, το όχημα πρέπει να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα και απαγορεύεται να κυκλοφορεί στους δρόμους.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θελήσει να επαναφέρει το όχημα σε κυκλοφορία μέσα στο 2027, μπορεί να υποβάλει αίτηση άρσης της ακινησίας και να καταβάλει τα αναλογικά τέλη για το διάστημα χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.