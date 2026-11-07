Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις σήμερα – Σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους καλεί η κυβέρνηση

Η κοινωνική οργή δεν καταλαγιάζει στη Γαλλία. Νέες διαδηλώσεις προγραμματίζονται για σήμερα, Σάββατο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, για τέταρτο συνεχές σαββατοκύριακο, με επίκεντρο το Παρίσι όπου τα «κίτρινα γιλέκα» έχουν σκοπό να προσεγγίσουν κέντρα εξουσίας, δύο ημέρες μετά την πανεθνική κινητοποίηση μεγάλης κλίμακας ύστερα από κάλεσμα των συνδικάτων.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι –575.000 σύμφωνα με τις αρχές, 1,6 εκατ. σύμφωνα με το συνδικάτο CGT– διαδήλωσαν προχθές Πέμπτη σε όλη τη Γαλλία, διεκδικώντας αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης.

Η νέα κινητοποίηση σήμερα έχει στόχο να διατηρήσει την πίεση, δύο ημέρες πριν από τον κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία που συγκαλεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί και τις συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις το απόγευμα.

Ο Λεκορνί λέει ότι ακούει τις προσδοκίες για τους μισθούς και τις ανησυχίες των εργοδοτών

Σε επιστολή του χθες στους κοινωνικούς εταίρους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά θερμό σε κοινωνικό επίπεδο φθινόπωρο, διαβεβαίωσε ότι «(ακούει) τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη» και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο διάλογος θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων», δήλωσε.

Φορέας συντονισμού οργανώσεων νέων και περιφερειακές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καλέσει σήμερα σε διαδήλωση και πορεία «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας» που θα ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδρομή, για την οποία έχει δοθεί άδεια, όπως την Πέμπτη, στο Παρίσι ανάμεσα στις πλατείες Ρεπουμπλίκ και Νασιόν.

Ξεχωριστή συγκέντρωση των «Κίτρινων Γιλέκων»

Το συντονιστικό όργανο των «κίτρινων γιλέκων» αποφάσισε να διαδηλώσει ανεξάρτητα, δείχνοντας ξεκάθαρα τις αποστάσεις που παίρνει από τα συνδικάτα. Καλεί σε ξεχωριστή συγκέντρωση, για την οποία δεν έχουν δώσει άδεια οι αρχές, στην πλατεία Κονκόρντ.

«Θα είμαστε στην Κονκόρντ στις 14.00 και θα μείνουμε εκεί έως τις 19.00», δήλωσε χθες στον Τύπο ο Μπενζαμέν Μπαλ, μέλος του συντονιστικού τους οργάνου, βγαίνοντας από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού — παρότι αυτή η τελευταία απαγόρευσε την κινητοποίηση. «Καλούμε σε μαζική ανυπακοή», προειδοποίησε.

Η επιλογή του σημείου δεν είναι τυχαία, εξήγησε δικηγόρος των «κίτρινων γιλέκων», ο Νταβίντ Λιμπεσκίντ: η Κονκόρντ είναι «ένα εμβληματικό σημείο, κοντά την Εθνοσυνέλευση, ένα σημείο εξουσίας, καθώς οι διεκδικήσεις μας είναι πολιτικές».

Τα «κίτρινα γιλέκα» προβλέπουν συνολικά περίπου 120 διαδηλώσεις σήμερα σε όλη τη χώρα, αριθμό πάντως που απέχει πολύ από τις 1.700 κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου.

Μετά την κινητοποίηση της Πέμπτη που «γενικά κύλησε ομαλά», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι αρχές θέλουν να αποφύγουν με κάθε κόστος να επαναληφθούν οι σκηνές ταραχών και λεηλασιών της 17ης Οκτωβρίου, του πρώτου Σαββάτου διαδηλώσεων.

Η μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας έκτοτε παρατείνεται, με 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες να έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ (in.gr)