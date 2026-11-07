Σύλληψη άνδρα για 16 σκυλιά που ζούσαν σε άθλιεσ συνθήκες (video)

Μια υπόθεση που προκαλεί προβληματισμό για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων συντροφιάς αποκαλύφθηκε στη Ναυπακτία. Εθελόντρια φιλόζωη από την Ολλανδία εντόπισε 16 σκύλους, ανάμεσά τους και επτά κουτάβια, σε περιφραγμένο αγροτεμάχιο.

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Τα ζώα φέρονται να βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση, ενώ ακολούθησε αστυνομική παρέμβαση και σύλληψη ενός άνδρα. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας και σωστής φροντίδας των ζώων. Δείτε το ρεπορτάζ του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού Ionian Tv: