Συνεχίζεται το τεράστιο πρόβλημα με τα αδέσποτα στο νησί | Προανήγγειλε ελέγχους ο Δήμος για να ελεγχθούν όλα τα σκυλιά

Να βρει οριστική λύση στο μείζον πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς προσπαθεί ο Δήμος Ζακύνθου, ο οποίος από την πλευρά του προσανατολίζεται ακόμη και σε πιο ριζικές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση.

Όπως ξεκαθάρισε ο αρμόδιος από τη Δημοτική Αρχή για το θέμα των αδέσποτων, κ. Κωνσταντίνος Κόκορης, προχωρά η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ώστε να καταστεί εφικτή η συστηματική περισυλλογή, η στείρωση και ο εμβολιασμός των ζώων.

Αρχικά ο ίδιος τόνισε:

«Τα αδέσποτα αντί να λιγοστεύουν, όλο περισσεύουν γιατί ο κόσμος τα αφήνει ελεύθερα. Δεν υπάρχει μέτρο με τον κόσμο που έχει ένα σκυλί και μετά το αφήνει ελεύθερο. Εμείς κάνουμε από τη μεριά μας ότι μπορούμε. Υπογράφεται η σύμβαση άμεσα για περισυλλογή και για γιατρό για να ξεκινήσουμε να τα μαζεύουμε. Δεν έχουμε καταφύγιο να τα κλείσουμε. Θα τα στειρώνουμε, θα τα εμβολιάζουμε και ξανά θα τα πηγαίνουμε στον χώρο τους. Η νομοθεσία λέει και καταφύγιο να έχεις, πάνω από ένα μήνα δεν μπορείς να το έχεις έγκλειστο το σκυλί. Συγκεκριμένα λέει κρατάς για ένα μήνα το σκυλί και προσπαθείς να βρεις κάποιος να το υιοθετήσεις. Αν δεν βρεις, το επιστρέφεις στο χώρο του».

Εντατικοποίηση ελέγχων για microchip και ανεξέλεγκτες γέννες

Παράλληλα, ο κ. Κόκορης προανήγγειλε τη διενέργεια ελέγχων ακόμη και από πόρτα σε πόρτα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όλα τα δεσποζόμενα σκυλιά φέρουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση (microchip):

«Αφού με λόγια δεν καταλαβαίνει ο κόσμος θα καταλάβει με έλεγχο από σπίτι σε σπίτι, ποιοι έχουνε σκυλιά, αν τα έχουνε τσιπάρει Το στείρωμα δεν είναι υποχρεωτικό πλέον στα δεσποζόμενα, αλλά είναι υποχρεωτικό το τσιπάρισμα τους. Δηλαδή αν έχω εγώ ένα σκυλί πρέπει να είναι τσιπαρισμένο και να είναι στο όνομα μου. Εάν δεν υπάρχει αυτό θα βγει η αστυνομία και θα κάνει έλεγχο. Επίσης όλα τα αδέσποτα είναι χωρίς τσιπ. Ποιος θα το άφηνε ελεύθερο και θα το είχε τσιπαρισμένο. Μάλιστα όταν δεν έχουν στειρωθεί και δεν τα προσέχουν, έχουμε ανεξέλεγκτες γέννες και μετά πετάνε στα χαντάκια τα κουτάβια και είναι ένα μείζον θέμα».

Προοπτική για Δημοτικό Κτηνιατρείο και δημιουργία καταφυγίου

Σχετικά με το ζήτημα της δημιουργίας μόνιμου καταφυγίου για τα αδέσποτα, ο κ. Κόκορης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και στα βήματα που γίνονται ώστε το Δημοτικό Κτηνιατρείο να λάβει «σάρκα και οστά»:

«Για το θέμα του καταφυγίου, περιμένουμε να ανοίξει πρόγραμμα. Μιλάω απευθείας με το υπουργείο και περιμένω να ανοίξει πρόγραμμα. Αν ανοίξει θα καταθέσουμε για να έχουμε καταφύγιο. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε να φτιάξουμε Δημοτικό Κτηνιατρείο. Και πιστεύω σύντομα να προχωρήσει αυτό».

Διονύσης Μπινιώρης