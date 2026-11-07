Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού 2026: Το ζακυνθινό αμπέλι παραμένει ζωντανό

Η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού 2026 φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία του κρασιού ως στοιχείου της τοπικής παραγωγής, της γαστρονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης.

Για τη Ζάκυνθο, η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί αφορμή να αναδειχθεί η μακρά αμπελουργική της παράδοση, αλλά και η προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι σήμερα για τη διατήρηση της καλλιέργειας του αμπελιού και την ενίσχυση της τοπικής οινοπαραγωγής.

Η αμπελουργία αποτελεί διαχρονικά μέρος της αγροτικής δραστηριότητας του νησιού. Παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη του τουρισμού, η καλλιέργεια του αμπελιού εξακολουθεί να διατηρείται σε αρκετές περιοχές της Ζακύνθου. Παραγωγοί και οινοποιοί συνεχίζουν να ασχολούνται με την καλλιέργεια και την παραγωγή κρασιού, διατηρώντας μια παράδοση που συνδέεται με την ιστορία και την αγροτική φυσιογνωμία του τόπου.

Η οινοποιός του Callinico Winery, κ. Αθηνά Βούλτσου, αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ζακυνθινού κρασιού, ο οποίος συνδέεται με τη μακραίωνη ιστορία του νησιού, τις γηγενείς ποικιλίες και τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Όπως επεσήμανε: «Ο σημαντικότερος πρεσβευτής της ζακυνθινής οινικής ταυτότητας είναι αναμφίβολα η Βερντέα, ένα κρασί με ξεχωριστή προσωπικότητα και ιστορική διαδρομή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βερντέα δεν είναι μία συγκεκριμένη ποικιλία σταφυλιού, αλλά ένας παραδοσιακός τύπος λευκού κρασιού, που παράγεται από τον συνδυασμό γηγενών ποικιλιών, με κυρίαρχο το Σκιαδόπουλο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο Γουστολίδι, τον Παύλο και τον Αυγουστιάτη, υπογραμμίζοντας ότι «μέσα σε κάθε φιάλη κρύβεται ένα κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας».

Παράλληλα, η κ. Βούλτσου έκανε αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος: «Οι προκλήσεις είναι αρκετές και αφορούν τόσο την παραγωγή όσο και την εμπορική ανάπτυξη του ζακυνθινού κρασιού. Αρχικά, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες. Η ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και οι ασθένειες της αμπέλου επηρεάζουν την παραγωγή και αυξάνουν το κόστος καλλιέργειας. Μια ακόμη σημαντική πρόκληση είναι η διατήρηση των παλιών αμπελώνων και των γηγενών ποικιλιών. Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους νέους ανθρώπους ώστε να ασχοληθούν με την αμπελουργία και να συνεχίσουν αυτή την πολύτιμη παράδοση».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι: « Το ζακυνθινό κρασί έχει την ιστορία, τις ποικιλίες και την ποιότητα για να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα κοινό όραμα, συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και ουσιαστική στήριξη της τοπικής αμπελουργίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι επενδύοντας στο κρασί μας, επενδύουμε ταυτόχρονα στην αγροτική οικονομία, στον πολιτισμό και στην τουριστική ταυτότητα της Ζακύνθου».

Η οινοποιός του Solomos Winery, κ. Κωνσταντίνα Σολώμου, τοποθετήθηκε επάνω στη μακραίωνη αμπελουργική παράδοση της Ζακύνθου και στον πλούτο των γηγενών ποικιλιών που διατηρούνται στο νησί: «Αυτό που κάνει το ζακυνθινό κρασί ξεχωριστό είναι, πρωτίστως, η μακραίωνη αμπελουργική και οινική παράδοση του τόπου μας. Η Ζάκυνθος έχει βαθιά ιστορία στην καλλιέργεια της αμπέλου και στην παραγωγή κρασιού, μια παράδοση που διατρέχει τους αιώνες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς».

Ξεχωριστή θέση στην αναφορά της είχε η Βερντέα, την οποία χαρακτήρισε ως κρασί-σύμβολο του νησιού: «Η Βερντέα είναι ένα κρασί σύμβολο της Ζακύνθου, μια ιδέα που ενώνει το νησί. Ένα κρασί που κάποτε ταξίδευε με καράβια και σήμερα μπορεί να ταξιδεύει την εικόνα της Ζακύνθου σε όλο τον κόσμο». Παράλληλα, τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο στην ταυτότητα του τοπικού αμπελώνα έχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, μέσα από την εμπειρία και τη φροντίδα που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, επισημαίνοντας την ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης αυτού του πλούτου μέσα από ποιοτικά και πιστοποιημένα κρασιά.

Στην συνέχεια, η κ. Κωνσταντίνα Σολώμου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πολλές. Η κλιματική αλλαγή, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τις περιόδους ανομβρίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επηρεάζει άμεσα την αμπελουργική παραγωγή και απαιτεί συνεχή προσαρμογή. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, από τις πρώτες ύλες και τις συσκευασίες μέχρι την ενέργεια και τις μεταφορές, επιβαρύνει ιδιαίτερα τα μικρά και μεσαία οινοποιεία. Για ένα νησί όπως η Ζάκυνθος, η νησιωτικότητα αποτελεί επιπλέον παράγοντα κόστους. Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η διατήρηση του αμπελουργικού δυναμικού. Η εγκατάλειψη παλιών αμπελώνων, η έλλειψη εργατικών χεριών και η δυσκολία να προσελκύσουμε νεότερους ανθρώπους στην αμπελουργία δημιουργούν προβληματισμό για το μέλλον».

Τέλος, η κ. Κωνσταντίνα Σολώμου τόνισε την ανάγκη στήριξης της τοπικής οινοπαραγωγής από την Πολιτεία, επισημαίνοντας: «Σε όλα αυτά, η στήριξη της Πολιτείας είναι απαραίτητη, μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδυτικά κίνητρα, εκσυγχρονισμό των οινοποιείων και ουσιαστική υποστήριξη των αμπελουργών και των οινοποιών λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Όταν αναφερόμαστε στα κρασιά που παράγουν τα οινοποιεία στη Ζάκυνθο αναφερόμαστε σε κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού και της ταυτότητάς μας και μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην τοπική οικονομία συνολικά».

Βυθούλκα Κυριακή