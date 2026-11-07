Περίπου σε ένα μήνα ξεκινάνε οι παρεμβάσεις για το νέο αντλιοστάσιο στον Πλάνο | Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Χρειάζεται μια προετοιμασία για να ανταπεξέλθουμε»

Τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκε από τη ΔΕΥΑΖ το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησης του νέου αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή του Πλάνου, από το ύψος του Bowling μέχρι και το αντλιοστάσιο.

Πλέον, σειρά παίρνουν τόσο η κατασκευή του νέου κεντρικού αντλιοστασίου, το οποίο θα χωροθετηθεί πλησίον του υπάρχοντος στην περιοχή, όσο και η επέκταση του αγωγού από το Bowling έως το σούπερ μάρκετ «Κρητικός», όπου και θα τοποθετηθεί σχετικό φρεάτιο.

Όπως ξεκαθάρισαν τόσο ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, κ. Διονύσης Τουρκάκης, όσο και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πλάνου, κ. Σάκης Γιακουμέλος, οι παρεμβάσεις για το νέο κεντρικό αντλιοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου σε έναν μήνα. Ωστόσο, οι απαιτούμενες διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωσή του είναι πολλές, προκειμένου να καταστεί εφικτό να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την ερχόμενη τουριστική σεζόν.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα:

«Έχουμε κατασκευάσει τον αγωγό και τώρα είμαστε στο δεύτερο στάδιο που είναι να κατασκευάσουμε το αντλιοστάσιο. Τις επόμενες ημέρες μέσα Νοέμβρη θα γίνουν κάποιες αναθέσεις που χρειάζονται για να προμηθευτούμε τα υλικά για να κάνουμε την κατασκευή του αντλιοστασίου. Το πρόβλημα είναι ότι το αντλιοστάσιο θα γίνει με μια διαδικασία πασαλόπηξης και θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα και χρειάζεται μια προετοιμασία προκειμένου να ανταπεξέλθουμε. Επίσης έχουμε εγκρίνει με το διοικητικό συμβούλιο για να υποβάλλουμε στο Leader τη μελέτη για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του νέου αντλιοστασίου που είναι αξίας 400.000 ευρώ».

«Στόχος η πλήρης λειτουργία το καλοκαίρι – Εναλλακτικό πλάνο μετάγγισης»

Ο κ. Τουρκάκης συνέχισε τονίζοντας ότι η Επιχείρηση θα «τρέξει» τις διαδικασίες ώστε να προλάβει τη θερινή περίοδο, εξηγώντας τα βήματα που θα ακολουθηθούν:

«Ο σκοπός είναι αφού κατασκευάσουμε το αντλιοστάσιο, ταυτόχρονα να κάνουμε και την προμήθεια αυτή, έτσι ώστε αν καταφέρουμε μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε και τον καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτως ώστε να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο. Αν δεν καταφέρουμε να έχουμε το μηχανολογικό εξοπλισμό, θα λειτουργήσει ως αντλιοστάσιο μετάγγισης των λυμάτων που θα πηγαίνουν από εκεί στο παλιό αντλιοστάσιο για να φύγουν».

Σχετικά με την επέκταση του νέου αγωγού αποχέτευσης μέχρι το σούπερ μάρκετ «Κρητικός», ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ πρόσθεσε:

«Θα είναι 200 m επιπλέον. Στην παρούσα φάση δεν είναι άμεσο το πρόβλημα αλλά είναι στον σχεδιασμό να προχωρήσει. Σε ένα μήνα θα ξέρουμε, είμαστε σε διαδικασία να φτιάξουμε τον προϋπολογισμό και εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα».

Όσον αφορά το αντλιοστάσιο που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στα όρια Πλάνου – Τραγακίου, το οποίο θα συγκεντρώνει τα λύματα από το Τραγάκι και την Κυψέλη, ο κ. Τουρκάκης σημείωσε:

«Είναι να γίνει αντλιοστάσιο κοντά στο Aqua Bay, το μελετάμε σαν υπηρεσία και θα έχουμε περίπου νεότερα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πως θα γίνει , διότι είμαστε στο στάδιο να βρούμε ακριβώς τον χώρο για να γίνει το αντλιοστάσιο».

Σ. Γιακουμέλος: «Υπάρχει στασιμότητα – Χρειάζεται τρέξιμο για να προλάβουμε»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πλάνου, κ. Σάκης Γιακουμέλος, υπογράμμισε ότι παρατηρείται μια σχετική στασιμότητα στα έργα που πρέπει να προχωρήσουν, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση:

«Δεν έχουν προχωρήσει καθόλου οι παρεμβάσεις Ελπίζουμε στη συνέχεια πριν φύγει ο χρόνος να ξεκινήσουνε κάποια πράγματα όσον αφορά το αντλιοστάσιο και την προέκταση του αγωγού από το Bowling μέχρι το Supermarket και στη συνέχεια και αυτά που είχαμε πει για το αντλιοστάσιο στο Aqua Bay (στα όρια Πλάνου-Τραγακίου). Υπάρχει μια στασιμότητα. Καταλαβαίνεται έχουμε μπει στον χειμώνα αλλά χρειάζεται τρέξιμο για να πετύχουμε κάποια πράγματα».

Διονύσης Μπινιώρης