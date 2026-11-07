Περίπου σε ένα μήνα ξεκινάνε οι παρεμβάσεις για το νέο αντλιοστάσιο στον Πλάνο | Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Χρειάζεται μια προετοιμασία για να ανταπεξέλθουμε»

07/11/2026, 10:00