Αποκαλύφθηκαν οι σωλήνες στον αγωγό Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι | Γ. Τσουρουνάκης: «Που πήγανε τα χρήματα που δόθηκαν πριν τόσο καιρό;»

Νέα αρνητική τροπή πήρε το έργο της αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στη γραμμή Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι, καθώς, όπως στηλίτευσε μέσω ανακοίνωσής της η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας», οι σωλήνες αποκαλύφθηκαν με την πρώτη κακοκαιρία, ως αποτέλεσμα της σοβαρής κακοτεχνίας που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο έργο.

Στην ανακοίνωση, η οποία ξεκινά με την κατηγορηματική αποστροφή: «Κύριε Στασινόπουλε, τα χρήματα των Ζακυνθινών δεν είναι λευκή επιταγή! Πληρώσατε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το έργο παραμένει ημιτελές και τώρα ετοιμάζεστε να ξαναχρεώσετε τους δημότες;», η παράταξη ζητά πιεστικά εξηγήσεις σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών στα ορεινά.

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος αναφέρεται ότι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις αποκάλυψαν εκτεταμένα προβλήματα στις αποκαταστάσεις του οδοστρώματος, με υποχωρήσεις υλικών και επικίνδυνα σημεία που απαιτούν άμεσο τεχνικό έλεγχο για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών.

Παράλληλα, η παράταξη καλεί τον Δήμαρχο να μην αντιμετωπίζει με υπεκφυγές και επικοινωνιακές δικαιολογίες το προσωρινό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής, θέτοντας μια σειρά από αμείλικτα ερωτήματα:

•Ποιες εργασίες πληρώθηκαν και ποιες πραγματικά εκτελέστηκαν;

•Ποιος θα πληρώσει για τις κακοτεχνίες και τις εκκρεμότητες;

•Ποιος έδωσε την εντολή για πληρωμή 20 μήνες πριν;

•Γιατί δεν έχουν αποδοθεί ακόμη οι αναλογούσες ευθύνες;

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, η «Δύναμη Ελπίδας» υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψει το συγκεκριμένο έργο να μετατραπεί σε «βαρέλι δίχως πάτο» για τους Ζακυνθινούς, απαιτώντας από τον Δήμαρχο να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για το πού κατέληξαν τελικά τα κονδύλια.

Υπενθυμίζεται ότι το προσωρινό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής κατέγραψε σοβαρές κακοτεχνίες όσον αφορά το έργο του αγωγού ύδρευσης στα ορεινά, αξιώνοντας την επιστροφή χρημάτων από τον Δήμο Ζακύνθου, με το ποσό να αγγίζει σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία σαφή απάντηση επί της ουσίας των ευρημάτων του πορίσματος, αρκούμενη στη δέσμευση ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες θα τοποθετηθούν επί του θέματος.

Γ. Τσουρουνάκης: «Έχει γεμίσει η άσφαλτος με φερτά υλικά – Πού πήγαν τα χρήματα 22 μήνες τώρα;»

Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», κ. Γιώργος Τσουρουνάκης, επισήμανε ότι σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχουν μεταφερθεί φερτά υλικά, τονίζοντας ότι οι κακοτεχνίες είναι εξαιρετικά σοβαρές:

«Η εξέλιξη είναι ότι επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς για τις κακοτεχνίες. Με την πρώτη βροχόπτωση γιατί δεν ήταν και καταιγίδα, αρχίσαν να αποκαλύπτονται οι σωλήνες. Αρχίσαν να φαίνονται τα προβλήματα. Γέμισε η άσφαλτος σε πολλά σημεία με φερτά υλικά και φτάσαμε σε αρκετά σημεία του δρόμου ο αγωγός να αποκαλυφθεί. Αυτό από μόνο του δείχνει την κακοτεχνία και το πώς γίνεται το έργο. Και έχει το θράσος ο δήμαρχος να βγει και να πει ότι θα χρηματοδοτηθεί το έργο και από τον δήμο».

Εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή ζήτησε επιτακτικά ο κ. Τσουρουνάκης σχετικά με την τύχη των κονδυλίων που είχαν εκταμιευθεί για το συγκεκριμένο έργο, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία απολύτως απάντηση:

«Εμείς ρωτάμε ευθέως που είναι τα χρήματα που δοθήκανε 22 μήνες πριν χωρίς να έχει εκτελεστεί τίποτα διότι οι πάντες γνωρίζουνε ότι το έργο προχωράει από τις 29 Αυγούστου που έγινε η καταγγελία μας. Τα χρήματα είχαν πληρωθεί πριν 22 μήνες από τον Γενάρη-Φλεβάρη του 2025.

Που πήγανε; Aυτό είναι το ζητούμενο. Και πώς θα βάλει τους Ζακυνθινούς να ξαναπληρώσουν ένα έργο που γίνεται τώρα; Να μας πει λοιπόν ο δήμαρχος, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα, πού πήγαν τα χρήματα 22 μήνες τώρα;».

Ο κ. Τσουρουνάκης κατέληξε σημειώνοντας ότι η παράταξή του αναμένει τα οριστικά πορίσματα από τη Διαχειριστική Αρχή, καλώντας παράλληλα τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να ελέγξουν εξονυχιστικά την ποιότητα κατασκευής του έργου, την οποία χαρακτήρισε «τραγική».

Τέλος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους συμπολίτες μας που διέρχονται καθημερινά από τον συγκεκριμένο ορεινό δρόμο, υπογραμμίζοντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Διονύσης Μπινιώρης