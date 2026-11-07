Προδότης ή Πατριώτης; | Γράφει ο Χρήστος Ξένος (Καπετάνιος)

Χρήστος Ξένος (Καπετάνιος) Συντάκτης άρθρου

Η σωστή οικονομική διαχείριση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση ανεξαρτησίας. Αυτό ισχύει για έναν οικογενειάρχη, για έναν επιχειρηματία και, πολύ περισσότερο, για τον πρωθυπουργό μιας χώρας.

Όταν τα έξοδα υπερβαίνουν συστηματικά τα έσοδα, η οικονομική εξάρτηση γίνεται αναπόφευκτη. Και όποιος εξαρτάται οικονομικά δεν μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος. Γίνεται ευάλωτος στις πιέσεις και, τελικά, είναι έρμαιο των δανειστών του.

Κατά την άποψή μου, χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί η οικονομική διαχείριση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος παρέδωσε τη χώρα με ένα εξαιρετικά υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα. Για πολλά χρόνια επέλεξε τη σιωπή, και θεωρώ ότι ορθώς έπραξε. Άλλωστε, το προσωνύμιο «Βούδας» δεν του αποδόθηκε τυχαία. Ο σεβασμός μας προς μεγάλους πολιτικούς, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, είναι δεδομένος. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η πολιτική αξία και η προσφορά τους μεταβιβάζονται στους απογόνους τους μέσω κάποιου άτυπου «κληρονομικού δικαίου». Ιδίως όταν οι απόγονοι δεν είναι χρήσιμοι.

Σήμερα παρακολουθώ τον Κώστα Καραμανλή να εμφανίζεται ως μεγάλος υπερασπιστής των εθνικών συμφερόντων, πλαισιωμένος από απόστρατους στρατηγούς τόσο της ακροδεξιάς όσο και της αριστεράς, που διεκδικούν τον τίτλο του «πατριώτη». Θα ήθελα να τους υπενθυμίσω ότι οι δύσκολες σχέσεις με τους γείτονές μας δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Το ζητούμενο, όμως, είναι πώς θα διαφυλάξουμε την ειρήνη και πώς θα αποφύγουμε μια πολεμική σύγκρουση. Γιατί, όταν ξεσπά ένας πόλεμος, το τίμημα δεν κατανέμεται πάντοτε ισότιμα. Φοβάμαι πως, σε μια τέτοια περίπτωση, τα παιδιά των αποστράτων θα βρεθούν στα επιτελεία ενώ τα παιδιά των λιγότερο ευνοημένων οικογενειών θα σταλούν στην πρώτη γραμμή, στο μέτωπο και τα πολεμικά πλοία.

Τα γράφω επειδή τα έζησα! Το 1974, κατά την επιστράτευση, υπηρέτησα σε αρματαγωγό. Ήμασταν έτοιμοι για απόβαση στην Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές μας. Πραγματική κρεατομηχανή…

Γι’ αυτό θεωρώ πως ο πατριωτισμός δεν αποδεικνύεται με τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ούτε μπορούμε να αναζητούμε διαρκώς σύγχρονους «εθνοπατέρες». Δεν υπάρχουν σήμερα «Μπενάκηδες». Η ευθύνη του πολιτικού συστήματος είναι μεγάλη. Στα εθνικά ζητήματα απαιτούνται συνεννόηση, σοβαρότητα και κοινή στάση. Υπάρχουν, άλλωστε, αρκετά σοβαρά ζητήματα στα οποία μπορούν και πρέπει να αντιπαρατίθενται οι πολιτικές παρατάξεις: η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, οι δυσκολίες της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο πατριωτισμός, κατά τη δική μου αντίληψη, δεν μετριέται με λόγια αλλά με την ευθύνη απέναντι στη χώρα και πάνω απ’ όλα απέναντι στους ανθρώπους της.

Τροφή για σκέψη… Τα συμπεράσματα δικά σας. Καλό χειμώνα