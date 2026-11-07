Η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις; | Γράφει ο Διονύσης Ιθακήσιος

Διονύσης Ιθακήσιος Συντάκτης άρθρου

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία μπορεί να μην έχουν επεκταθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη με την ίδια ένταση, όμως δεν μπορεί να κρυφτεί το πρόβλημα που υπάρχει γενικευμένα στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες και στο οποίο δεν δίνεται απάντηση γιατί απλά αυτή δεν είναι εύκολη.

Η Ευρώπη δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να συνδυάσει την κοινωνική προσδοκία με την πολιτική δυνατότητα. Οι πολίτες ζητούν καλύτερα εισοδήματα, προσιτή κατοικία, ασφάλεια και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την ίδια ώρα, περιορισμένους πόρους, ανταγωνιστικές ανάγκες και κατακερματισμένα εκλογικά ακροατήρια που δεν δίνουν σταθερές κυβερνήσεις. Στο κενό που δημιουργείται, ανάμεσα στις απαιτήσειςτων πολιτών και στις απαντήσεις των κυβερνήσεων, αναπτύσσονται η δυσπιστία, αυξάνεται η αντισυστιμική ψήφος και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και βία, όπως στις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Η Ευρώπη πρέπει να βρει τον τρόπο να αντίδραση.

Η επικράτηση εθνικιστικών πολιτικών δυνάμεων που επιθυμούν τη διάλυσή της, θα είναι καταστροφική. Αντίθετα πρέπει να επιταχυνθεί η προσπάθεια σύγκλισης. Οι Αμερικανικές εκλογές έδωσαν το μύνημα της αλλαγής πλεύσης και της αποδυνάμωσης τέτοιων διαλυτικών δυνάμεων για την Ευρώπη, τουλάχιστον με Αμερικανική προτροπή. Στο χέρι μας είναι να αδράξουμε την ευκαιρία. Απαιτείται συναίνεση δυνάμεων του ευρύτερου φιλελεύθερου χώρου και των κεντροαριστερών μετριοπαθών. Δεν υπάρχουν κομματικά στεγανά πλέον, ούτε ταμπού συνεργασιών πρέπει να τεθούν. Αυτά που τέθηκαν δυστυχώς και στη χώρα μας και σε συνεδριακές σφραγίδες, σύντομα θα φανεί πόσο άστοχα υπήρξαν. Ας μην δώσουμε κενά εξουσίας που ευνοούν ακραίες φωνές. Έχουμε υποχρέωση να πάμε, έστω και με δυσκολίες μπροστά. Αρκεί να αφουγκραστούν τα κόμματα και οι ηγεσίες το μέσο πολίτη, που αντιπροσωπεύει τη πλειοψηφία της κοινωνίας. Να του δώσουν προοπτική και ασφάλεια. Έγιναν λάθη και υπερβολές στο παρελθόν. Λάθη στην ενεργειακή πολιτική και την υπερβολική λεγόμενη “πράσινη μετάβαση”, στο μεταναστευτικό και στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Ήρθαν και οι πόλεμοι για να εκραγεί η ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Ο πολύς ο κόσμος καταλαβαίνει τις δυσκολίες, όμως θέλει να δει και έμπρακτη προσπάθεια και δυνατότητες αυτά να ξεπεραστούν. Εδώ χρειάζονται οι ικανές ηγεσίες για να πείσουν ότι υπάρχει διέξοδος. Τώρα που αποδείχτηκε και επισφραγίστηκε με το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, το πραγματικό πρόσωπο και η απάτη των λαϊκιστών , είναι ευκαιρία στην Ευρώπη, να σηκώσουν κεφάλι ξανά οι δυνάμεις που την κατέστησαν, μέσα από τις αντιθέσεις τους αλλά και τις αξίες τους, πρότυπο ειρήνης ευημερίας και δημοκρατίας. Ό,τι και να λένε για την Ευρώπη, εδώ θα ήθελαν όλοι να ζήσουν και να απολαύσουν αυτά που χτίστηκαν μετά τους δύο πολέμους και όσα έπαθαν οι Ευρωπαϊκοί λαοί.