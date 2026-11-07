Με ισχυρή ζακυνθινή παρουσία η διεθνής τουριστική έκθεση WTM London 2026

Στο Λονδίνο χτύπησε για ακόμη μία χρονιά η «καρδιά» της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να δίνει το δικό της δυναμικό «παρών» στη διεθνή έκθεση World Travel Market (WTM) London 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL London.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε στη σημαντική αυτή διεθνή διοργάνωση με δικό της περίπτερο, προβάλλοντας συνολικά τον τουριστικό πλούτο, τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τις ιδιαίτερες δυνατότητες των νησιών του Ιονίου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, στην οποία συγκεντρώνονται κάθε χρόνο εκπρόσωποι εθνικών και περιφερειακών τουριστικών οργανισμών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ταξιδιωτικών πρακτόρων, tour operators, αεροπορικών εταιρειών και επαγγελματιών από ολόκληρο τον κόσμο.

Η παρουσία των Ιονίων Νήσων στη WTM London αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής στις διεθνείς αγορές, αλλά και για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με παράγοντες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

Έντονη η παρουσία της Ζακύνθου

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν και η παρουσία ανθρώπων του τουριστικού κλάδου από τη Ζάκυνθο, καθώς αρκετοί επαγγελματίες του νησιού ταξίδεψαν στο Λονδίνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες της έκθεσης, να πραγματοποιήσουν επαφές και να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και τις προοπτικές της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Η συμμετοχή Ζακυνθινών επαγγελματιών σε μία τόσο σημαντική διοργάνωση καταδεικνύει το ενδιαφέρον της τοπικής τουριστικής επιχειρηματικότητας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της θέσης του νησιού στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η βρετανική αγορά, άλλωστε, αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αγορές για τη Ζάκυνθο, με σημαντική συμβολή στην τουριστική κίνηση και στην οικονομία του νησιού.

Η WTM προσφέρει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών, καθώς μέσα από τις προσωπικές επαφές, τις συζητήσεις και τις επιχειρηματικές συναντήσεις μπορούν να προκύψουν νέες συνεργασίες, να ενισχυθούν υφιστάμενες συμφωνίες και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο διεθνής τουρισμός μεταβάλλεται διαρκώς, με τις απαιτήσεις των ταξιδιωτών να εξελίσσονται και τον ανταγωνισμό μεταξύ των προορισμών να γίνεται ολοένα και πιο έντονος, η παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη WTM London 2026 και η παρουσία των Ζακυνθινών επαγγελματιών αποτελούν μια ακόμη ευκαιρία εξωστρέφειας .Το ζητούμενο πλέον είναι οι επαφές και οι δυνατότητες που δημιουργούνται σε τέτοιες διεθνείς συναντήσεις να μετατρέπονται σε ουσιαστικές συνεργασίες και απτά αποτελέσματα για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Η Ζάκυνθος, με τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, καλείται να συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, επενδύοντας στη συνεργασία, στην ποιότητα και στη συνεχή προβολή της.

Βυθούλκα Κυριακή